Вчені неодноразово демонстрували негативний вплив активного автомобільного трафіку на людське здоров'я. Однак за такими результатами важко було розрізнити внесок окремих факторів, таких як забруднення повітря та шум.

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При цьому відомо, що проживання поблизу аеропортів, де звуки літаків, які злітають і сідають, особливо гучні, дійсно підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Тому вчені з Пекінського університету зацікавилися впливом на нього шуму автомобілів.

Нове дослідження шуму

Команда професора Цзін Хуана використала дані британського огляду UK Biobank, щоб проаналізувати медичні карти більш ніж 240 тисяч осіб віком від 40 до 69 років. На момент початку моніторингу жоден із цих людей не страждав від гіпертонії. Для кожного з них вчені оцінили середній рівень дорожнього шуму в районі проживання, а потім простежили за станом їхнього здоров'я протягом наступних 8 років.

Шум підвищує ризик гіпертонії

Робота показала, що у людей, які живуть поблизу великих автомобільних трас, ризик гіпертонії вищий, причому чим помітніший рівень шуму, тим більші шанси на розвиток цього небезпечного стану. Ця кореляція збереглася і після того, як автори врахували внесок основних забруднювачів повітря, пов'язаних з дорожнім рухом, таких як частинки сажі та діоксид азоту. Хоча, звичайно, забруднення робить додатковий внесок, і максимальні ризики гіпертонії мали люди, які постійно зазнавали впливу і того, і іншого.

Гіпертонія – підвищений кров'яний тиск – серйозна патологія, що призводить до розвитку цілого спектра небезпечних захворювань серцево-судинної системи, головного мозку тощо. Серед цих факторів – надмірне споживання солоної та жирної їжі, низька фізична активність, ожиріння, вживання алкоголю та тютюну. Тепер до них додався і шум автомобільних доріг.