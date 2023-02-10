Здається, ніби штучний інтелект незабаром замінить роботу лікаря. Адже чат-бот швидше шукає нові клінічні рекомендації та дозування ліків. Одразу можемо заспокоїти медиків: це не так і найближчим часом ситуація не зміниться.

Також на тему: Чат-бот Bing відмовився писати супровідний лист, бо це "неетично" й "несправедливо"

Що вміє штучний інтелект, чого не може лікар

Штучний інтелект швидко та вміло працює з даними. Не всі лікарі вміють це робити. Перекладати наукові статті, аналізувати методи, які використовували у дослідженнях, шукати помилки та робити правильні висновки важко – найчастіше цьому не навчають в університетах.

Машина не схильна до когнітивних спотворень. Вона раціональніша і робить висновки не на основі досвіду, а виходячи з достовірних даних. Якщо лікар на прийомі каже "Я так уже 30 років лікую" замість пояснення своїх призначень – це погана ознака. У штучного інтелекту повно доказів, чому лікування працює і всі дані достовірні.

У штучного інтелекту краще розвинена наочність. Вважається, що ШІ особливо гарний у роботі із зображеннями. Він вміє розшифровувати рентгенівські знімки і знаходити там ознаки змін краще за людину. Щоправда, іноді він бачить проблему там, де її немає, така робота може призвести до гіпердіагностики.

Що вміє лікар, чого не може штучний інтелект

Лікар розуміє культурний контекст, у якому живуть він та його пацієнт. Коли пацієнт приходить і говорить про те, що з дитинства лікує загадкове ВСД, доказовий лікар одразу зрозуміє, про що йдеться. Він знає, що цей діагноз не справжній і настав час знайти реальну причину недуги.

Лікар вміє бути гнучким та здатний запропонувати різні варіанти лікування. Лікарі загалом прагнуть до пацієнтоорієнтованого підходу. Він працює так: лікар підбирає лікування, виходячи з того, що ефективно – і що підійде конкретному пацієнтові. Пацієнт може відмовитися від найкращого та вибрати варіант лікування середньої ефективності – і це його право.

Лікар здатний підтримати та вислухати. Іноді цього достатньо. Адже не дарма існує психотерапія – лікування за допомогою слів.

Штучний інтелект неспроможний розрізняти тонкі емоції. Або помічати амбівалентність – невідповідність емоцій до поведінки. Він може колись і буде здатний підібрати потрібні слова для підтримки, якщо його навчать підбирати їх правильно. Але не скаже їх так, як людина.

Яка ймовірність, що ШІ замінить лікарів

Цілі замінити людину машиною ні в кого немає. Штучний інтелект – інструмент, який полегшить роботу всім людям, незалежно від професій. А ще дасть більше часу – найціннішого ресурсу – на те, щоб спілкуватися з пацієнтами, проводити дослідження та навчатися, замість того, щоб возитися з папірцями чи шукати, в якій аптеці є потрібні пацієнтові ліки.

Відповідь ШІ

Осо, що ChatGPT відповідає на запитання: "Чи може штучний інтелект замінити лікаря?"



Ні, штучний інтелект не може замінити лікаря. Хоч він і вміє допомагати у встановленні діагнозу та лікуванні, але йому бракує почуття співпереживання, інтуїції, які важливі у лікарській практиці. Лікар, на відміну від машини, здатний оцінити психологічний стан пацієнта, соціальні сторони його життя та підбирає лікування так, щоб воно допомогло конкретній людині. ШІ – цінний помічник для лікарів, але замінити досвід і силу людського дотику він не може.