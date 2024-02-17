Фтизіопульмонологічні центри працюватимуть в Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях. Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України.

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Надсучасне обладнання вже встановлено та використовується медичними працівниками, які пройшли тренінг із застосування систем при діагностиці туберкульозу,

– йдеться в повідомленні.

Як використовують ШІ

Штучний інтелект проводить автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень, що дає змогу виявити ураження з імовірністю до 100%.

Довідка. Штучний інтелект для автоматизованого опрацювання діагностичних даних успішно використовується більш ніж у 40 країнах світу.

Відповідне обладнання передали до Львівської та Сумської областей у співпраці ЦГЗ з МОЗ та за підтримки Глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

Івано-Франківська область отримала відповідне обладнання від японського виробника в рамках тристоронньої угоди з ЦГЗ та Івано-Франківським фтизіопульмонологічним центром.

Україна в зоні високого ризику

За даними ВООЗ, туберкульоз є другою за поширенням причиною смерті у світі: понад 10 мільйонів людей щороку хворіють на туберкульоз.

Наразі Україна входить до групи країн з високим рівнем захворювання на туберкульоз. Прогнозують, що повномасштабна війна може призвести до погіршення ситуації з цією патологією легень. Відтак, сучасні методи діагностики є важливими та потрібними.