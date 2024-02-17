Фтизиопульмонологические центры будут работать в Ивано-Франковской, Львовской и Сумской областях. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины.

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Сверхсовременное оборудование уже установлено и используется медицинскими работниками, которые прошли тренинг по применению систем при диагностике туберкулеза,

– говорится в сообщении.

Как используют ИИ

Искусственный интеллект проводит автоматический анализ, читая рентген-снимки, и отображает зоны потенциальной патологии в виде тепловой карты легких, что позволяет выявить поражения с вероятностью до 100%.

Справка. Искусственный интеллект для автоматизированной обработки диагностических данных успешно используется более чем в 40 странах мира.

Соответствующее оборудование передали во Львовскую и Сумскую области в сотрудничестве ЦОС с Минздравом и при поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Ивано-Франковская область получила соответствующее оборудование от японского производителя в рамках трехстороннего соглашения с ЦОЗ и Ивано-Франковским фтизиопульмонологическим центром.

Украина в зоне высокого риска

По данным ВОЗ, туберкулез является второй по распространению причиной смерти в мире: более 10 миллионов человек ежегодно болеют туберкулезом.

Сейчас Украина входит в группу стран с высоким уровнем заболевания туберкулезом. Прогнозируют, что полномасштабная война может привести к ухудшению ситуации с этой патологией легких. Поэтому, современные методы диагностики являются важными и нужными.