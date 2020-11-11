Оніоманія – це науковий термін, який більш відомий як шопоголізм. Людина відчуває себе щасливою лише тоді, коли купляє чергову річ. Іншими словами, шопоголіка приваблює процес придбання. Про головні ознаки оніоманії – читайте в нашому матеріалі.

Коли звичайний шопінг перетворюється на залежність, розповідає 24 канал.

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Що таке оніоманія?

Проблема неконтрольованого шопінгу криється в психічному стані людині. У багатьох випадках, люди намагаються компенсувати шопінгом якісь переживання чи незадоволення.

Шопоголіки постійно мають бажання накопичувати безліч різних речей, які їм непотрібні. Також вони дуже важко переживають мить, коли втрачають їх, адже вважають усі речі частинкою життя.



Шопоголізм – це психічний розлад / Фото unsplash

Шопоголізм схожий на алкогольну залежність

Раніше ця проблема не привертала широкої уваги фахівців. Але проведені дослідження, змінили думку медиків до шопоголізму. Оніоманію тісно пов’язують з іншими психічними розладами. Крім того, велика частина шопоголіків страждає на депресію.

Складність у діагностиці та лікуванні шопоголізму полягає в тому, що здебільшого пацієнти його приховують.

Коли хобі перетворюється на психічний розлад

Для того, щоб зрозуміти, чи потрібна людині допомога, варто розібратися в основних ознаках шопоголізму.



Більшість речей, які купляє шопоголік – непотрібні / Фото unsplash

Ознаки шопоголіка

Людина завжди має бажання купувати та ніяк не може себе зупинити. Вона переконана, що буде нещасною, якщо не придбає щось. Крім того, шопоголіки практично завжди переконують себе, що ця річ їм дуже потрібна. Коли стає зрозуміло, що ніякої необхідності не було, то в цей момент настає відчуття розчарування та злості. Шопоголіки не можуть вибрати. Якщо жінка несе до вбиральні 4 речі, то вона придбає всі. Навіть, якщо не залишиться грошей. У людей, які мають ознаки оніоманії, покупки — систематичні. Це може бути будь-що. Покупки здійснюються в ті моменти, коли людина відчуває себе пригніченою, злою або роздратованою. Так вона намагається підняти собі настрій, але у результаті витрачає на покупки всі гроші. Сварки з рідними і друзями через безглузді витрати. Але це не зупиняє шопоголіка.

Якщо ви помітили в себе чи в когось з близьких подібні ознаки – звертайтесь по допомогу до лікаря.

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Що робити, аби не стати шопоголіком