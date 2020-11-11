Шопоголізм: психічний розлад чи хобі
Оніоманія – це науковий термін, який більш відомий як шопоголізм. Людина відчуває себе щасливою лише тоді, коли купляє чергову річ. Іншими словами, шопоголіка приваблює процес придбання. Про головні ознаки оніоманії – читайте в нашому матеріалі.
Коли звичайний шопінг перетворюється на залежність, розповідає 24 канал.
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Що таке оніоманія?
Проблема неконтрольованого шопінгу криється в психічному стані людині. У багатьох випадках, люди намагаються компенсувати шопінгом якісь переживання чи незадоволення.
Шопоголіки постійно мають бажання накопичувати безліч різних речей, які їм непотрібні. Також вони дуже важко переживають мить, коли втрачають їх, адже вважають усі речі частинкою життя.
Шопоголізм – це психічний розлад / Фото unsplash
Шопоголізм схожий на алкогольну залежність
Раніше ця проблема не привертала широкої уваги фахівців. Але проведені дослідження, змінили думку медиків до шопоголізму. Оніоманію тісно пов’язують з іншими психічними розладами. Крім того, велика частина шопоголіків страждає на депресію.
Коли хобі перетворюється на психічний розлад
Для того, щоб зрозуміти, чи потрібна людині допомога, варто розібратися в основних ознаках шопоголізму.
Більшість речей, які купляє шопоголік – непотрібні / Фото unsplash
Ознаки шопоголіка
- Людина завжди має бажання купувати та ніяк не може себе зупинити. Вона переконана, що буде нещасною, якщо не придбає щось.
- Крім того, шопоголіки практично завжди переконують себе, що ця річ їм дуже потрібна. Коли стає зрозуміло, що ніякої необхідності не було, то в цей момент настає відчуття розчарування та злості.
- Шопоголіки не можуть вибрати. Якщо жінка несе до вбиральні 4 речі, то вона придбає всі. Навіть, якщо не залишиться грошей.
- У людей, які мають ознаки оніоманії, покупки — систематичні. Це може бути будь-що.
- Покупки здійснюються в ті моменти, коли людина відчуває себе пригніченою, злою або роздратованою. Так вона намагається підняти собі настрій, але у результаті витрачає на покупки всі гроші.
- Сварки з рідними і друзями через безглузді витрати. Але це не зупиняє шопоголіка.
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Що робити, аби не стати шопоголіком
- Складайте список перед кожним походом до магазину та строго дотримуйтесь його.
- Не беріть із собою кредитну картку. Беріть приблизну суму, якої вистачить лише на покупку речей зі списку.
- Якщо ви побачили річ, яку дуже хочете придбати, відкладіть покупку на кілька годин або на добу. Можливо, що вже через годину ви про неї забудете.
- Потрібно урізноманітнити своє дозвілля, тоді не буде вистачати часу на походи в магазин.
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