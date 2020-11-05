Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця листопада в Україні приріст хворих на COVID-19 може сягнути 15 тисяч за добу, а до кінця року ця цифра може зрости до 20 тисяч.

Про це Денис Шмигаль розповів журналістам у четвер у Києві, пише видання УНН.

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На жаль, наші прогнози показують в тій ситуації, яка на сьогодні є, доволі стрімке зростання. До кінця місяця ми можемо отримати 15 тисяч на день – це вже не секрет… До кінця року ця цифра може зрости і до 20 тисяч людей на день,

– заявив він.

За його словами, медична система в Україні готується до збільшення кількості інфікованих.

"Ми витримаємо це, але тут вже треба ставити питання до суспільства, до спроможності лікарів, вони живі люди, їх теж є обмежена кількість…", – додав Денис Шмигаль.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 430 467 людей, з них одужали – 184 782 пацієнти. Відомо, що 7924 хворих врятувати не вдалось – вони померли від ускладнень чи супутніх захворювань.