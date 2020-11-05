Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца ноября в Украине прирост больных COVID-19 может достичь до 15 тысяч за сутки, а к концу года эта цифра может вырасти до 20 тысяч.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал журналистам в четверг в Киеве, пишет издание УНН.

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К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно стремительный рост. До конца месяца мы можем получить 15 тысяч за день – это уже не секрет... К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек за день,

– заявил он.

По его словам, медицинская система в Украине готовится к увеличению количества инфицированных.

"Мы выдержим это, но тут уже надо ставить вопрос к обществу, к способности врачей, они живые люди, их тоже есть ограниченное количество...", – добавил Денис Шмыгаль.

За все время пандемии в Украине заболели – 430 467 человек, из них выздоровели – 184 782 пациента. Известно, что 7 924 больных спасти не удалось – они умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.