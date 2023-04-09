Нове дослідження алкоголю
Вчені з Сіднейського університету проаналізували дані понад 465 осіб віком 40 – 69 років, за якими спостерігали в середньому протягом 10,5 років.
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Вони порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою та нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські рекомендації (понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, на тиждень).
Алкоголь більше шкодить людям з зайвою вагою
У людей із зайвою вагою або які мають ожиріння ризик розвитку алкогольної жирової хвороби печінки був майже на 600% вищим, ніж у тих, чия вага була нормальною. Їхній ризик смерті від цієї проблеми був на 700% більшим.
Зайва вага та ожиріння збільшували ризик розвитку хвороб печінки та у людей, які пили алкоголь, не перевищуючи норми рекомендацій. Цей ризик у них був вищим на 50% порівняно з показниками людей із нормальною вагою.
Виходячи з даних нашого дослідження, люди з зайвою вагою, не тільки з ожирінням, повинні вживати алкоголь з обережністю і, можливо, прагнути пити набагато менше, ніж зазначено в рекомендаціях,
– сказав співавтор дослідження Еммануель Стаматакіс (Emmanuel Stamatakis).
Вчені вважають, що у нових медичних рекомендаціях має бути окрема згадка про комбіновану шкідливу дію алкоголю та зайвої ваги на здоров'я.