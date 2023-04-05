Хоча зловживання алкоголем, безперечно, шкодить людському здоров'ю, нерідко можна зустріти твердження, що щоденне вживання склянки гарного вина чи кухля пива має позитивний вплив на здоров'я серця та тривалість життя.

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Проте будь-які спроби науково оцінити таку користь стикаються з проблемами: попри те, що люди з помірним вживанням алкоголю можуть мати певну користь від цього, але одночасно він має шкоду, яка кращому випадку обнуляє позитивний ефект.

Нове дослідження алкоголю

Щоб остаточно встановити, чи корисне вживання невеликої кількості алкоголю для здоров'я, група вчених із Канади та Великобританії проаналізувала дані 107 наукових праць. У цих дослідженнях брали участь майже п'ять мільйонів людей з різних країн, чоловіків та жінок різних національностей та соціального стану.

Аналізуючи проведені дослідження, вчені зіштовхнулися з масою неточностей та упередженістю, допущених колегами. Зокрема, колишніх п'яниць вони нерідко записували до тієї ж категорії, що й довічних непитущих, хоча у тих, хто відмовився від вживання алкоголю через проблеми зі здоров'ям, ризик ранньої смерті на 22% вищий, ніж у тих, хто взагалі не п'є.

Навіть помірне споживання алкоголю шкодить

Скоригувавши дані, вчені виявили, що ні у тих, хто п'є час від часу (приблизно склянку вина кожні два тижні), ні у тих, хто вживав одну-дві склянки на день, ризик ранньої смерті не знизився порівняно з непитущими. А у тих, хто дозволяв собі близько трьох склянок вина на день, він, навпаки, значно збільшився.

Причому жінки страждали більше, ніж чоловіки: скажімо, при вживанні більш ніж чотирьох склянок вина щодня ймовірність ранньої смерті у них підвищувалася як мінімум на 60%, а у чоловіків — лише на 35.

За словами дослідників, вживання двох і менше порцій алкоголю на тиждень, швидше за все, не принесе організму ні шкоди, ні користі, при 3 – 6 порціях щотижня підвищиться ризик розвитку декількох видів онкологічних захворювань, включаючи рак молочної залози та товстої кишки, а при семи та більше порціях зросте ризик проблем із серцем та інсульту. Іншими словами, що менше, то краще.