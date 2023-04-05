Хотя злоупотребление алкоголем, безусловно, вредит человеческому здоровью, нередко можно встретить утверждение, что ежедневное употребление стакана хорошего вина или кружки пива оказывает положительное влияние на здоровье сердца и продолжительность жизни.

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Однако любые попытки научно оценить такую пользу сталкиваются с проблемами: несмотря на то, что люди с умеренным употреблением алкоголя могут иметь определенную пользу от этого, но одновременно он имеет вред, который в лучшем случае обнуляет положительный эффект.

Новое исследование алкоголя

Чтобы окончательно установить, полезно ли употребление небольшого количества алкоголя для здоровья, группа ученых из Канады и Великобритании проанализировала данные 107 научных работ. В этих исследованиях участвовало около пяти миллионов людей из разных стран, мужчин и женщин разных национальностей и социального положения.

Анализируя проведенные исследования, ученые столкнулись с массой неточностей и пристрастности, допущенных коллегами. В частности, бывших пьяниц они нередко записывали в ту же категорию, что и пожизненных трезвенников, хотя у тех, кто отказался от употребления алкоголя из-за проблем со здоровьем, риск ранней смерти на 22% выше, чем у тех, кто вообще не пьет.

Даже умеренное потребление алкоголя вредит

Скорректировав данные, ученые обнаружили, что ни у пьющих время от времени (примерно стакан вина каждые две недели), ни у тех, кто употреблял один-два стакана в день, риск ранней смерти не снизился по сравнению с трезвенниками. А у тех, кто позволял себе около трех стаканов вина в день, он, напротив, значительно увеличился.

Причем женщины страдали больше, чем мужчины: скажем, при употреблении более четырех стаканов вина ежедневно вероятность ранней смерти у них повышалась как минимум на 60%, а у мужчин — всего на 35.

По словам исследователей, употребление двух и менее порций алкоголя в неделю, скорее всего, не принесет организму ни вреда, ни пользы, при 3 – 6 порциях еженедельно повысится риск развития нескольких видов онкологических заболеваний, включая рак молочной железы и толстой кишки, а при семи и более порций возрастет риск проблем с сердцем и инсульта. Другими словами, чем меньше, тем лучше.