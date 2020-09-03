Грип і коронавірусні інфекції проявляються дуже схоже, проте кожен з них має свої симптоми. Про основні симптоми, які допоможуть відрізнити одну хворобу від іншої – читайте в матеріалі.

У світі й досі панує пандемія, а вірусологи очікують другої хвилі захворюваності коронавірусу COVID-19. Попри це, настав сезон інших розповсюджених вірусів. Редакція 24 каналу зібрала поради, як відрізнити грип від COVID-19.

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Найпоширеніші симптоми коронавірусу COVID-19

Усі з перелічених симптомів свідчать про ймовірне інфікування коронавірусом COVID-19:

Лихоманка – зустрічається у 88% усіх хворих на коронавірус Сухий кашель – у 67% Слабкість – у 38% Ускладнення дихання – у 18% Біль у горлі – у 13% Головний біль – у 13% Біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота від 5-10%

Також можуть зустрічатись нежить, діарея, кашель з кров'ю. Окрім того, втрата смаку чи нюху – специфічні симптоми, які можуть швидко вказати на ймовірне зараження COVID-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чим відрізняється коронавірусна інфекція від грипу?

Симптоми грипу та коронавірусу більш системні, а це означає, що вони впливають на все тіло.

Інфекційний шлях

Коронавірус одразу вражає нижні дихальні шляхи, а грип спочатку верхні. Також віруси грипу вірулентніші. Це означає, що навіть у невеликій кількості вони вже можуть викликати появу хвороби. А коронавіруси не надто заразні, імунна система більшості людей стійка до інфікування.

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Інкубаційний період

Грип має короткий інкубаційний період – 1/2 дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.

В коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів. У цей період людина може бути заразною.

Щоб розібратися у симптомах, можете пройти онлайн-тест. Зауважимо, що результат тесту не є повноцінним діагнозом.