Чим відрізняється грип від коронавірусу COVID-19
Грип і коронавірусні інфекції проявляються дуже схоже, проте кожен з них має свої симптоми. Про основні симптоми, які допоможуть відрізнити одну хворобу від іншої – читайте в матеріалі.
У світі й досі панує пандемія, а вірусологи очікують другої хвилі захворюваності коронавірусу COVID-19. Попри це, настав сезон інших розповсюджених вірусів. Редакція 24 каналу зібрала поради, як відрізнити грип від COVID-19.
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Найпоширеніші симптоми коронавірусу COVID-19
Усі з перелічених симптомів свідчать про ймовірне інфікування коронавірусом COVID-19:
- Лихоманка – зустрічається у 88% усіх хворих на коронавірус
- Сухий кашель – у 67%
- Слабкість – у 38%
- Ускладнення дихання – у 18%
- Біль у горлі – у 13%
- Головний біль – у 13%
- Біль у м'язах, відчуття холоду, нудота і блювота від 5-10%
Також можуть зустрічатись нежить, діарея, кашель з кров'ю. Окрім того, втрата смаку чи нюху – специфічні симптоми, які можуть швидко вказати на ймовірне зараження COVID-19.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Чим відрізняється коронавірусна інфекція від грипу?
Симптоми грипу та коронавірусу більш системні, а це означає, що вони впливають на все тіло.
Інфекційний шлях
Коронавірус одразу вражає нижні дихальні шляхи, а грип спочатку верхні. Також віруси грипу вірулентніші. Це означає, що навіть у невеликій кількості вони вже можуть викликати появу хвороби. А коронавіруси не надто заразні, імунна система більшості людей стійка до інфікування.
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Інкубаційний період
Грип має короткий інкубаційний період – 1/2 дні. Протягом цього часу, навіть не проявляючи ознаки захворювання, хворі на грип дуже заразні й залишаються такими тиждень.
В коронавірусу інкубаційний період складає від 2 до 14 днів. У цей період людина може бути заразною.