Міністерство охорони здоров'я спростило алгоритм для виходу з самоізоляції для людей, які контактували з хворими на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 2 вересня, пише 24 канал.

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До цього часу для виходу з самоізоляції контактні особи на 14 день мали зробити ПЛР-тест. Однак цього тижня міністерство змінює алгоритм.

Як контактна людина може завершити самоізоляцію

Людина може завершити самоізоляцію на 14 день без проведення ПЛР, якщо не буде симптомів.

Крім того, тестування можуть зробити на 7-9 день ізоляції. Якщо результат буде негативний, людині дозволять завершити самоізоляцію раніше.

Ляшко нагадав, що контактним особам ПЛР-тести проводять безкоштовно так само як і людям й із клінічними симптомами COVID-19 та для осіб, які завершують лікування.