Министерство здравоохранения упростило алгоритм для выхода из самоизоляции для людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 2 сентября, пишет 24 канал.

Читайте также В Минздраве назвали симптомы, которые сразу указывают на инфицирование коронавируса

До этого времени для выхода из самоизоляции контактные лица на 14 день должны были сделать ПЦР-тест. Однако на этой неделе министерство меняет алгоритм.

Как контактный человек может завершить самоизоляцию

Человек может завершить самоизоляцию на 14 день без проведения ПЦР, если не будет симптомов.

Кроме того, тестирование могут сделать на 7-9 день изоляции. Если результат будет отрицательный, человеку позволят завершить самоизоляцию раньше.

Ляшко напомнил, что контактным лицам ПЦР-тесты проводят бесплатно так же как и людям и с клиническими симптомами COVID-19 и для лиц, завершают лечение.