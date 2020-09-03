Грипп и коронавирусные инфекции проявляются очень похоже, но каждый из них имеет свои симптомы. Об основных симптомах, которые помогут отличить одну болезнь от другой – читайте в материале.

В мире до сих пор царит эпидемия, а вирусологи ожидают вторую волну заболеваемости коронавирусом COVID-19. Несмотря на это, наступил сезон других распространенных вирусов. Редакция 24 канала собрала советы, как отличить грипп от COVID-19.

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Самые распространенные симптомы коронавируса COVID-19

Все из перечисленных симптомов свидетельствуют о возможном инфицировании коронавирусом COVID-19:

Лихорадка – встречается у 88% всех больных коронавирусом Сухой кашель – у 67% Слабость – у 38% Затруднение дыхания – у 18% Боль в горле – у 13% Головная боль – у 13% Боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота от 5-10%

Также могут встречаться насморк, диарея, кашель с кровью. Кроме того, потеря вкуса или обоняния – специфические симптомы, которые могут быстро указать на возможное заражение COVID-19.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Чем отличается коронавирусная инфекция от гриппа?

Симптомы гриппа и коронавируса более системные, а это значит, что они влияют на все тело.

Инфекционный путь

Коронавирус сразу поражает нижние дыхательные пути, а грипп сначала верхние. Также вирусы гриппа более вирулентные. Это означает, что даже в небольшом количестве они могут вызвать появление болезни. А коронавирусы не слишком заразны, иммунная система большинства людей стойкая к инфицированию.

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Инкубационный период

У гриппа короткий инкубационный период – один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаков заболевания, больные гриппом очень заразны и остаются такими неделю.

У коронавируса инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. В этот период человек может быть заразным.

Чтобы разобраться в симптомах, можете пройти онлайн-тест. Заметим, что результат теста не является полноценным диагнозом.