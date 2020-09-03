Чем отличается грипп от коронавируса COVID-19
Грипп и коронавирусные инфекции проявляются очень похоже, но каждый из них имеет свои симптомы. Об основных симптомах, которые помогут отличить одну болезнь от другой – читайте в материале.
В мире до сих пор царит эпидемия, а вирусологи ожидают вторую волну заболеваемости коронавирусом COVID-19. Несмотря на это, наступил сезон других распространенных вирусов. Редакция 24 канала собрала советы, как отличить грипп от COVID-19.
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Самые распространенные симптомы коронавируса COVID-19
Все из перечисленных симптомов свидетельствуют о возможном инфицировании коронавирусом COVID-19:
- Лихорадка – встречается у 88% всех больных коронавирусом
- Сухой кашель – у 67%
- Слабость – у 38%
- Затруднение дыхания – у 18%
- Боль в горле – у 13%
- Головная боль – у 13%
- Боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота от 5-10%
Также могут встречаться насморк, диарея, кашель с кровью. Кроме того, потеря вкуса или обоняния – специфические симптомы, которые могут быстро указать на возможное заражение COVID-19.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
Чем отличается коронавирусная инфекция от гриппа?
Симптомы гриппа и коронавируса более системные, а это значит, что они влияют на все тело.
Инфекционный путь
Коронавирус сразу поражает нижние дыхательные пути, а грипп сначала верхние. Также вирусы гриппа более вирулентные. Это означает, что даже в небольшом количестве они могут вызвать появление болезни. А коронавирусы не слишком заразны, иммунная система большинства людей стойкая к инфицированию.
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Инкубационный период
У гриппа короткий инкубационный период – один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаков заболевания, больные гриппом очень заразны и остаются такими неделю.
У коронавируса инкубационный период составляет от 2 до 14 дней. В этот период человек может быть заразным.