Коли колір нігтьових пластинок стає білим, лікарі називають це терміном "лейконіхія". Як це проявляється: на нігтях рук та ніг виникають дрібні крапки, поздовжні лінії або смуги білого кольору. Або нігтьова пластина біліє цілком.

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Побіління нігтя

Найчастіше лейконіхія – невинне явище. Проте трапляються випадки, коли нігті вказують на проблеми зі здоров'ям. Нігті стають білими через два процеси:

Кератинізація – коли в нігті утворилося дуже багато білка кератину, ділянка ущільнилася і стала білою. Так проявляється справжня лейконіхія, коли страждає безпосередньо ніготь.

Хвороба, яка вплинула на їхнє здоров'я вторинно, – у цьому випадку страждає не ніготь, а нігтьове ложе – частина шкіри, що лежить під нігтем. При деяких хворобах порушується кровопостачання, і це стосується всього організму до кінчиків пальців рук і ніг.

Причини побіління нігтя

Виділяють кілька причин лейконіхії. Іноді їх важко відокремити одна від одної, але є деякі підказки, щоб зрозуміти, звідки взялися білі плями на нігтях.

Білі плями та крапки на нігтях – найчастіше ознака травми нігтя, а не дефіциту вітамінів чи мікроелементів в організмі. Тому не поспішайте бігти за вітамінними комплексами.

Травми. Ніготь біліє повністю або наполовину, якщо прищемити палець дверима. Хоча можуть з'явитись і смуги. Білі крапки та плями частіше з'являються у тих, хто гризе нігті чи носить тісне взуття.

Системні захворювання. Тобто ті, що зачіпають весь організм. Це може бути цироз печінки, хронічна хвороба нирок чи серцева недостатність. А ще інфекції: коронавірус чи туберкульоз.

На нігтях при цьому з'являються поперечні лінії білого кольору. Вони виникають через гіпоксію нестачу кисню в організмі та порушення кровопостачання. Рідше так виглядають і травми, тож ставити собі діагноз без лікаря не потрібно.

Брак мікроелементів в організмі. При нестачі заліза та цинку шкіра під нігтями світлішає майже наполовину нігтя. Цю ознаку називають нігтями Террі – вона властива багатьом системним хворобам.

Ліки та токсичні речовини. Препарати для хімієтерапії мають побічний ефект у вигляді появи смужок на нігтях. Ще цим грішать ліки для лікування акне – ретиноїди. При отруєнні миш'яком на нігтях можуть виникнути поперечні лінії.

Якщо ви думали, що миш'яком користуються лиходії зі старих серіалів, то помиляєтесь. Отруєння ним – біда для мешканців Аргентини, Камбоджі, Індії та навіть США. Все тому, що речовина міститься у ґрунтовій воді. І якщо пити її або додавати в їжу, можна сильно отруїтися.