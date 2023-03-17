Когда цвет ногтевых пластинок становится белым, врачи называют это термином "лейконихия". Как это проявляется: на ногтях рук и ног появляются маленькие точки, продольные полосы либо полосы белоснежного цвета. Или ногтевая пластина белеет целиком.

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Побеление ногтя

Чаще лейконихия – невинное явление. Однако бывают случаи, когда ногти указывают на проблемы со здоровьем. Ногти становятся белыми через два процесса:

Кератинизация – когда в ногте образовалось очень много белка кератина, участок уплотнился и стал белым. Так проявляется настоящая лейконихия, когда страдает непосредственно ноготь.

Болезнь, повлиявшая на их здоровье вторично, – в этом случае страдает не ноготь, а ногтевое ложе – часть кожи, лежащей под ногтем. При некоторых болезнях нарушается кровоснабжение, и это относится ко всему организму к кончикам пальцев рук и ног.

Причины побеления ногтя

Выделяют несколько причин лейконихии. Иногда их трудно отделить друг от друга, но есть некоторые подсказки, чтобы понять, откуда взялись белые пятна на ногтях.

Белые пятна и точки на ногтях – чаще всего признак травмы ногтя, а не дефицита витаминов или микроэлементов в организме. Поэтому не торопитесь бежать за витаминными комплексами.

Травмы. Ноготь белеет полностью или наполовину, если прищемить палец дверью. Хотя могут появиться и полосы. Белые точки и пятна чаще появляются у тех, кто грызет ногти или носит тесную обувь.

Системные болезни. То есть затрагивающие весь организм. Это могут быть цирроз печени, хроническая болезнь почек или сердечная недостаточность. А еще инфекции: коронавирус или туберкулез.

На ногтях появляются поперечные линии белого цвета. Они возникают из-за гипоксии недостатка кислорода в организме и нарушения кровоснабжения. Реже так выглядят и травмы, так что ставить себе диагноз без врача не нужно.

Нехватка микроэлементов в организме. При недостатке железа и цинка кожа под ногтями светлеет почти наполовину ногтя. Этот признак называют ногтями Терри – он присущ многим системным болезням.

Лекарство и токсические вещества. Препараты для химиотерапии оказывают побочный эффект в виде появления полосок на ногтях. Еще этим грешат лекарства для лечения акне – ретиноиды. При отравлении мышьяком на ногтях могут возникнуть поперечные линии.

Если вы думали, что мышьяком пользуются злодеи из старых сериалов, то ошибаетесь. Отравление им – беда для жителей Аргентины, Камбоджи, Индии и США. Все потому, что вещество содержится в грунтовой воде. И если пить ее или прибавлять в пищу, можно сильно отравиться.