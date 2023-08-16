Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – безболісний метод діагностики, за допомогою якого отримують чіткі зображення внутрішніх органів і тканин. МРТ використовує магніт, радіохвилі та комп'ютер, щоб отримати зображення, тобто процес відбувається без рентгенівських променів (випромінювання).

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Як працює МРТ

Під час процедури МРТ пацієнт поміщається усередину спеціального тунельного апарату або у відкритий апарат. У ньому створюються потужні магнітні поля. Вони впливають на воду, яка міститься у тканинах. У молекулах води містяться протони.

Сильне магнітне поле змушує протони в організмі шикуватися відповідно до цього поля. Коли через пацієнта пропускається радіочастотний струм, протони стимулюються та виходять із рівноваги, опираючись тяжінню магнітного поля. Коли радіочастотне поле вимикається, датчики МРТ здатні зафіксувати енергію, що виділяється під час перебудови протонів, і передають інформацію на комп'ютер. Комп'ютер аналізує сигнали та створює зображення внутрішніх органів та тканин.

Іноді для таких досліджень використовують контрастну речовину. Воно дозволяє змінити магнітні властивості молекул води та підвищити якість підсумкового зображення. Контрастна речовина дозволяє краще побачити:

запалення;

пухлини;

інфекційні захворювання;

кровопостачання внутрішніх органів;

стан кровоносних судин.

МРТ використовують для того, щоб діагностувати різні захворювання або стежити за їх розвитком. Також різні типи МРТ дають змогу обстежити певні області тіла.

Кому не можна робити МРТ

МРТ вважається безпечною процедурою, але дослідження здатне порушити роботу деяких видів металевих імплантів. Серед них можуть бути:

металеві суглобові протези;

деякі види кохлеарних імплантів – електричні пристрої, які зменшують втрату слуху;

деякі види кліпсів, які застосовують при аневризмі головного мозку;

певні типи металевих спіралей, встановлені у кровоносні судини;

деякі типи дефібриляторів та кардіостимуляторів;

стимулятори блукаючого нерва.

Зазвичай, обстеження з допомогою МРТ займає від 30 до 50 хвилин. Час залежить від типу дослідження та обладнання.