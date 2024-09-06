Хлорофіл отримують із рослин або водоростей. Він доступний у формі натурального екстракту або його синтетичного аналога, хлорофіліну.

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На ринку хлорофіл продається у кількох формах:

Рідкий хлорофіл, який можна додавати у воду чи інші напої.

Пігулки та капсули як харчові добавки.

Порошок для приготування напоїв та смузі.

Що лікують хлорофілом

Хлорофілу приписують безліч корисних ефектів для здоров'я, включаючи покращення стану шкіри, детоксикацію організму та потенційну боротьбу з раковими захворюваннями. Однак наукові дослідження, що підтверджують ці властивості, обмежені.

У лабораторних умовах на тваринах хлорофіл продемонстрував, що може уповільнювати ріст ракових клітин і мати антиоксидантні властивості. Дослідження на людях ще не проводилися, тому висновки щодо його ефективності у профілактиці чи лікуванні раку робити рано.

В одному з досліджень за участю жінок з акне зовнішнє застосування хлорофілу призвело до покращення стану шкіри, але дані досліджень обмежені та не включають контрольні групи.

Також виробники стверджують, що хлорофіл може:

знижувати апетит.

зміцнювати імунну систему.

знижувати ризик інфекційних захворювань;

відновлювати мікрофлору кишківника.

підвищувати працездатність.

усувати неприємні запахи від тіла та з рота.

Але наукових підтверджень цього немає.

Наскільки безпечний хлорофіл

Хлорофіл часто продається як БАД, який не підлягає такому строгому контролю, як лікарські засоби. Перед використанням хлорофілу важливо проконсультуватися з лікарем та ретельно вивчити склад та виробника продукту. Через брак якісних досліджень не існує стандартних рекомендацій щодо дозування.

Хлорофіл зазвичай вважається безпечним, але його надмірне споживання може призвести до побічних ефектів, таких як зелені випорожнення, спазми в животі, діарея та подразнення шкіри.