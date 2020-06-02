Деякі лікарі досі вважають, що гінекологічний масаж – панацея ледь не від усіх жіночих хвороб і досі практикують цей метод на своїх пацієнтках.

Немає наукових підтверджень тому, що гінекологічний масаж може бути корисним для здоров'я, розповіла у своєму блозі прибічниця доказової медицини Марія Воробйова.

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У мережі можна натрапити на інформацію, що за допомогою гінекологічного масажу можна вирішити безліч проблем: прибрати спайки в черевній порожнині, покращити кровотік в малому тазу, підвищити лібідо, зняти запальні процеси та навіть "налаштувати" роботу гормонів.

Будь-який масаж, виконаний фахівцем, може мати ефект та посилити кровотік. Втім, оцінити користь ефекту важко, адже результат процедури залежить від багатьох факторів. Варто розуміти, що все індивідуально й існують стани, при яких посилення кровотоку не рекомендується і несе за собою додаткові ризики.

Чи можна прибрати спайки або запалення за допомогою гінекологічного масажу?

Спайки – це фіброзна тканина, яку можна прибрати лише за допомогою хірургічного втручання.

Натомість під час запального процесу в піхві необхідно провести низку аналізів, які допоможуть визначити, чим воно викликане. Запальні процеси в піхві часто свідчать про порушення мікрофлори або розвиток хвороб, спричинених бактеріями, грибами, вірусами та іншими паразитами. Важливо розуміти, що у такому випадку допоможе лише правильне медикаментозне втручання, а не масаж.



Гінекологічний масаж не має доказово ефективності / Фото: CWC

3 причини відмовитися від гінекологічного масажу:

Гінекологічний масаж не має доведеної ефективності;

Це не найприємніша та часто болюча процедура;

Вона досить вартісна, адже переважно її призначають курсом.

Доказові гінекологи не рекомендують гінекологічний масаж при безплідді та інших жіночих хворобах. Натомість для поліпшення "кровотоку" і лібідо можна використовувати приємніші й природніші методи, наприклад секс з коханою людиною або заняття спортом.