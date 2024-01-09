Поколювання, дискомфорт, кашель і біль у горлі після того, як ви поїли на вечерю смажених карасів можливо, свідчать про те, що вони вирішили помститися. В інтернеті можна знайти багато порад про те, що робити, якщо у горлі застрягла рибна кістка. Найкорисніший із них – не панікуйте.

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Що не можна робити, коли кістка застрягла в горлі

Інші поради звучать дещо сумнівно, тож ми вирішили розібратися, що робити можна, а що небезпечно. Почнемо з того, що робити не можна.

Їсти хліб чи банани. Це не допоможе проштовхнути кістку разом з їжею далі по шлунково-кишковому тракту. Є можливість, що зовнішня частина кістки обломиться, і тоді дістати її буде складніше.

Намагатися самостійно дістати кістку пальцями чи пінцетом. Якщо у вас ніколи не було такого досвіду, то тренуватись на собі в момент події – не найкраща стратегія. Можна випадково встромити кістку ще глибше або зламати її.

Пити занадто багато води, олію або оцет. Все одно це не допоможе, а оцтом можна ще й пошкодити слизову оболонку стравоходу.

Що робити, коли застрягла кістка

Єдине правильне рішення – звернутися до лора. Для фахівців це рутинна маніпуляція, яка не вимагатиме багато часу. А ось спроби самостійно витягти кістку із горла можуть ускладнити ситуацію.

Спочатку лікар огляне горло. У деяких випадках знадобиться ларингоскопія, огляд за допомогою спеціального дзеркала. Якщо кістка опинилася в горлі та добре проглядається, лікар видалить її за допомогою спеціального пінцета або щипців.

Якщо ж кістка дісталася гортанної частини горла, лікар використовує гортанне дзеркало і спеціальні щипці. Це не дуже приємно, тому лікар може запропонувати місцеву анестезію.

Коли все буде позаду, біль і першіння в горлі можуть зберігатися ще кілька днів. У цей час краще вибирати мʼяку їжу. Крім того, лікар може запропонувати полоскати горло антисептиками та приймати антибактеріальні препарати.

А саме собою мене?

Може бути. Іноді кістка залишає подряпину на горлі, але сама проходить далі. В одному дослідженні 2017 року із 330 пацієнтів, які поскаржилися на відчуття кістки у горлі, у 80 нічого не виявили. Якщо дихання не ускладнене, можна трохи зачекати. Є ймовірність, що це просто подряпина, і вона скоро перестане боліти.