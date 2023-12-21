Чому виникає слиз у носі

В основному слиз у носі складається з води, солі та білків. Щодня ми створюємо майже півтора літра слизу, але більшість стікає вниз стравоходом і розчиняється у шлунку.

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У нежитю багато завдань – зволожувати слизову та повітря, яке вдихається, затримувати пил, захищати від патогенів. А під час хвороб він= працюють ще активніше.

Що означає колір нежитю

Прозорий слиз – це здоровий колір. Такими соплі бувають, коли ми не згадуємо про їхнє існування. Кількість слизу такого кольору може помітно збільшитись при попаданні в ніс зовнішніх подразників, наприклад, диму та різких запахів або алергенів. Багато слизу потрібно, щоб скоріше змити чужинця з носа.

Коли ніс закладений, соплі, зазвичай, білі. Вони виходять повільно і неохоче, скільки не намагайся. При розвитку респіраторних інфекцій тканини та судини у носі запалюються та уповільнюють рух слизу. Він втрачає воду і стає густим. Через розпухлі тканини здається, що слизу у носі набагато більше, ніж насправді. Це ознака опору інфекції.

Лейкоцити – клітини імунної системи – прагнуть дістатися до місця зараження, гинуть у боротьбі з патогенами та змиваються слизом. Соплі стають жовтими саме через ці клітини та відходи їхньої роботи.

Є хибна думка, що зелені соплі – ознака бактеріальної інфекції й терміново потрібні антибіотики. Але це не так. Зазвичай зелений колір повідомляє, що імунна система працює понаднормово, а загиблих лейкоцитів та інших відходів побільшало.

Взагалі зелений колір виникає через міялопероксидазу – фермент імунних клітин. Якщо слиз зелений погано пахне і не минає за 12 днів, треба йти до лікаря. Можливо, це інфекція, і вона може бути викликана бактеріями та вірусами.

Червоний або коричневий слиз – це кров, колупання в носі, суха слизова оболонка або занадто старанне шмаркання – ймовірні причини легкої кровотечі.

Чорний слиз (ага, і таке буває) – найчастіше з'являється від бруду або продуктів горіння тютюну. Рідко це ознака грибкової інфекції, що розвивається через ослаблення імунітету.

Колір – не ознака хвороби

Загалом хороші лікарі не ставлять діагноз, ґрунтуючись лише на кольорі слизу – занадто ненадійний симптом. Тому краще звернути увагу на тривалість хвороб та інші симптоми.

І останнє, але дуже важливе! Крапелька під носом у холодний день – це не соплі, а конденсат з повітря, і нічого ви з цим не вдієш, залишається тільки витирати хустинкою.