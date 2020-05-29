Ще одні ліки показали ефективність у боротьбі проти COVID-19
Дослідження показало, що 90% дорослих з важкою формою коронавірусу, які отримували лікування препаратом від дитячої аутоімунної хвороби, почали відновлюватися протягом двох тижнів.
Препарат Руксолітиніб виявився в цьому плані набагато ефективнішим, ніж плацебо, пише Daily Mail.
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Для чого використовують Руксолітиніб
Лікарський засіб Руксолітиніб використовується для лікування лімфоми гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз – важкий системний запальний синдром у дітей, який може бути фатальним.
Ліки призначені для зниження активності імунної системи. Їх також застосовується для лікування мієлофіброзу або пухлини кісткового мозку. Руксолітиніб пригнічує запалення, допомагаючи контролювати реакцію імунної системи. У деяких випадках він навіть вбиває певні різновиди ракових клітин.
Руксолітиніб ефективний проти коронавірусу / Фото unsplash.com
Як Руксолітиніб допомагає при коронавірусі
Вчені сподіваються, що ліки допоможуть приборкати цитокініновий шторм – найнебезпечніше ускладнення коронавірусу, при якому в організм пацієнта викидається надмірна кількість імунних клітин цитокінів. Вони атакують власні клітини й тканини, викликаючи порушення респіраторної системи, що призводять до гострого респіраторного дистрес-синдрому.
За статистикою, жертвам цього синдрому найчастіше потрібно штучна вентиляція легенів. А якщо хвороба доходить до цієї стадії, то ймовірність зберегти життя зменшується до 20-30%. На жаль, виживаність пацієнтів на ШВЛ в більшості країн світу вкрай низька.