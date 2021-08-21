Ще одна жертва штаму Дельта: на Львівщині помер молодий чоловік
Джерело:фейсбук Наталії Іванченко
У Львівській області від штаму коронавірусу Дельта помер 36-річний чоловік. Він не мав щеплення від недуги.
Про смерть жителя Львівщини від нового штаму коронавірусу в мережі повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко.
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Від коронавірусу штаму Дельта помер чоловік
Дельта-штам забрав життя чоловіка зі Стрийського району.
Йому було лише 36 років. Він був не вакцинований. За межі Львівщини не виїжджав,
– написала Іванченко.
Штам Дельта підтвердили у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Головна санітарна лікарка Львівщини розповіла, що чоловіка доставили до лікарні у важкому стані, відразу – у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Він протягом 8 днів перебував на апараті ШВЛ.
Іванченко також додала, що пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.Зверніть увагу! Вранці 21 серпня стало відомо, що у Львівській області підтвердили ще 17 нових випадків Дельта-штаму коронавірусу. Загалом зафіксували 24 випадки.
Летальні випадки внаслідок Дельта-штаму: що відомо
- Нещодавно на Вінниччині померли 3 інфікованих коронавірусом штаму Дельта.
- Крім того, вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.
- У місті Копичинці Тернопільської області померла 48-річна жінка. Раніше у неї виявили штам Дельта.
Текст допису Наталії Іванченко:
Дельта-штам коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років.
Він був НЕ ВАКЦИНОВАНИЙ. За межі Львівщини не виїжджав. Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. На жаль, врятувати не вдалося. Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України.
Нагадую, Центри вакцинації працюють щодня без вихідних. НЕ ВАРТО ВИПРОБОВУВАТИ ДОЛЮ!