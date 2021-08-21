Про смерть жителя Львівщини від нового штаму коронавірусу в мережі повідомила головна санітарна лікарка області Наталія Іванченко.

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Від коронавірусу штаму Дельта помер чоловік

Дельта-штам забрав життя чоловіка зі Стрийського району.

Йому було лише 36 років. Він був не вакцинований. За межі Львівщини не виїжджав,

– написала Іванченко.

Штам Дельта підтвердили у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Головна санітарна лікарка Львівщини розповіла, що чоловіка доставили до лікарні у важкому стані, відразу – у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Він протягом 8 днів перебував на апараті ШВЛ.

Іванченко також додала, що пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто перебував у групі ризику і потребував вакцинації.

Зверніть увагу! Вранці 21 серпня стало відомо, що у Львівській області підтвердили ще 17 нових випадків Дельта-штаму коронавірусу. Загалом зафіксували 24 випадки.

Летальні випадки внаслідок Дельта-штаму: що відомо

Важливо! Вакцинуватися від коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна знайти за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Наталії Іванченко:

Дельта-штам коронавірусу забрав життя мешканця Стрийського району Львівщини, якому було лише 36 років.

Він був НЕ ВАКЦИНОВАНИЙ. За межі Львівщини не виїжджав. Поступив у лікарню в важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію – цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. На жаль, врятувати не вдалося. Дельта-штам був підтверджений референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Нагадую, Центри вакцинації працюють щодня без вихідних. НЕ ВАРТО ВИПРОБОВУВАТИ ДОЛЮ!