О смерти жителя Львовщины от нового штамма коронавируса в сети сообщила главная санитарный врач области Наталья Иванченко.

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От коронавируса штамма Дельта умер мужчина

Дельта-штамм унес жизнь мужчины из Стрыйского района.

Ему было всего 36 лет. Он был не вакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал,

– написала Иванченко.

Штамм Дельта подтвердили в референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Главная санитарный врач Львовщины рассказала, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии, сразу – в отделение реанимации и интенсивной терапии. Он в течение 8 дней находился на аппарате ИВЛ.

Иванченко также добавила, что пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть находился в группе риска и нуждался в вакцинации.

Обратите внимание! Утром 21 августа стало известно, что во Львовской области подтвердили еще 17 новых случаев Дельта-штамма коронавируса. В целом зафиксировали 24 случая.

Летальные случаи в результате Дельта-штамма: что известно

Важно! Вакцинироваться от коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или в центре массовой вакцинации. Адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно узнать по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Текст сообщения Натальи Иванченко:

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района Львовщины, которому было всего 36 лет.

Он был невакцинирован. За пределы Львовщины не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней. Пациент имел сопутствующую патологию – сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался в вакцинации. К сожалению, спасти не удалось. Дельта-штамм был подтвержден референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напоминаю, Центры вакцинации работают ежедневно без выходных. Не стоит испытывать судьбу!