За статистикою, близько 7,1% всього дорослого населення землі мали епізоди сексомнії в якийсь період свого життя. Цей стан частіше діагностується у чоловіків, ніж у жінок, але причини такого співвідношення досі не з'ясовані.

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Що таке сексомнія

Сексомнія іноді називають "секс уві сні", але вона може охоплювати різні прояви сексуальної поведінки, включаючи мастурбацію. Це може викликати дискомфорт і збентеження як для того, хто переживає, так і для тих, хто пекребуває поряд.

Сексомнія класифікується як парасомнія, тобто сімейство порушень, які включають сновидство, марення та нічні кошмари. Дослідження 2010 року показує, що сексомнія відбувається, коли мозок раптово, але частково прокидається з глибокого сну. Технічно людина все ще уві сні, але починає проявляти певну сексуальну поведінку. Цікавим є факт, що майже всі епізоди супроводжуються амнезією.

Під час епізоду людина може виявляти ніжність до себе чи партнера, або може видавати сексуальні звуки чи руху. Сексомнія може включати сексуальні дії, які людина ніколи раніше не робила або ніколи навіть не хотіла б здійснювати.

Чому виникає сексомнія

Попри те, що відомо мало про механізми сексомнії та інших парасомнії, дослідження 2016 року показало, що у випадках сновидства та нічних кошмарів, які також є розладами часткового пробудження, ЕЕГ показала активність у моторній корі та поясній звивині, причому перша відповідає за рухи тіла, а друга – за прийняття рішень. Решта мозку все ще залишалася сплячою.

Більшість випадків сексомнії викликають рух партнера в ліжку. Ворушіння, ймовірно, спричиняє часткове пробудження в мозку, що може порушити сон. Хропіння, шум або раптова зміна температури також можуть бути тригером.

Важливо наголосити, що високе лібідо не є причиною сексомнії. Не було виявлено кореляції між сильним сексуальним бажанням та сексомнією.

Що робити

Лікування включає методи покращення якості сну та зменшення чутливості до пробудження. Способи впоратися із захворюванням можуть включати відмову від алкоголю та кофеїну за кілька годин до сну, а також розширення простору у ліжку між партнерами, що може зменшити ймовірність виникнення нападу сексомнії від фізичного контакту.