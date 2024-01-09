Суперфуды – не панацея. Нет такого продукта, который мог бы заменить все остальные составляющие рациона, это важно понимать. Мы не наделяем пищу волшебными свойствами, а только говорим о том, что включить ее в свой зимний рацион – хорошая идея.

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Критерии зимнего суперфуда

Сезонность. Продукты, собранные на пике созревания, вкуснее и питательнее.

Продукты, собранные на пике созревания, вкуснее и питательнее. Польза. Еда не делится на вредную и полезную – в умеренных количествах можно разрешать себе любые продукты. Важно обращать внимание на разнообразие рациона, достаточное количество клетчатки, макро- и микроэлементов.

Еда не делится на вредную и полезную – в умеренных количествах можно разрешать себе любые продукты. Важно обращать внимание на разнообразие рациона, достаточное количество клетчатки, макро- и микроэлементов. Универсальность. Приготовление еды зимой может стать источником радости, вариантом совместного досуга с близкими людьми. Важно, чтобы при термической обработке суперфуд не терял полезных свойств.

Тыква

Тыква чаще ассоциируется с осенью. Это связано с уборкой урожая осенью и традицией вырезать из нее фигуры на Хэллоуин. Свои полезные свойства к зимнему периоду она теряет.

Тыква богата витаминами А, С, Е и калием. Содержащий антиоксиданты, которые борются с окислительным стрессом в организме, являются хорошим источником клетчатки – пищевых волокон.

Тыкву можно приготовить разными способами: запечь в духовке на гарнир, добавить в кашу или сделать суп-пюре. Исследование показало, что термическая обработка повышает антиоксидантные свойства тыквы и практически не оказывает негативного влияния на питательные свойства.

Гранат

Есть теории о том, что гранатовый сок может быть полезным при лечении некоторых видов рака, иметь положительное влияние на течение сердечно-сосудистых заболеваний. С уверенностью об этом утверждать пока нельзя

Но гранат богат антиоксидантами – это снижает выраженность окислительного стресса, защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов. Лучше отдать предпочтение семенам граната, а не его соку – это важно, если вы контролируете уровень сахара в крови.

Свекла

Свекла – отличный источник клетчатки. большое количество пищевых волокон в рационе помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, поддерживать здоровую массу тела, снижает риск возникновения рака толстой кишки.

Имбирь

Помимо пикантного и пряного вкуса, имбирь обладает множеством полезных свойств. Согласно научным данным, имбирь облегчает вздутие живота и помогает справиться с тошнотой в период беременности.

Имбирный чай – отличный зимний напиток. Имбирь придает легкую остроту, это может помочь согреться – то, что нужно холодными зимними вечерами.

Квашеная капуста

Квашеная капуста – ферментированный продукт. Регулярное потребление ферментированных продуктов помогает "заселить" кишечник полезной микрофлорой и противостоять процветанию патогенной флоры. Кроме того, бактерии синтезируют важные для организма микроэлементы – витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12 и витамин K.