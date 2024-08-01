

Быть вегетарианцем после 60 лет означает сознательно подходить к выбору рациона. Когда все сделано сбалансировано, то вегетарианский тип питания может быть полезным.

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Польза вегетарианства для пожилых людей

снижение риска болезней сердца, риска диабета, уровень холестерина;

улучшает здоровье и качество жизни;

способствует спокойному сну;

уменьшает шансы заболеть определенным типом рака.

Важно! Быть веганом в среднем, пожилом и старческом возрасте не совсем безопасно из-за большего риска саркопонии – потери скелетно-мышечной массы и функции мышц с возрастом. А саркопения увеличивает риск смерти.

Что нужно знать

Исключить мясо и мясные продукты может быть трудно. Проблема заключается в замене питательных веществ, которые вы употребляли для получения необходимых макро- и микроэлементов из продуктов животного происхождения.

Белок становится все более важным макронутриентом во время старения. Он помогает поддерживать мышечную массу и силу костей. При растительных типах питания человек теряет мышечную массу быстрее.

Поэтому при переходе на такой тип питания важно подобрать альтернативные источники белка: соевые продукты, бобовые, орехи, зерно и семена. Содержание белка в растительных продуктах:

черная фасоль консервированная – 22 г белка на 100 г продукта;

нут консервированный – 20 г белка на 100 г продукта;

соя вареная – 16 г белка на 100 г продукта.

Кальций. Этого минерала много в листовой зелени, миндале, инжире, тофу и апельсинах, молочных продуктах, яйцах и рыбе. Кальций сохраняет ваши кости и зубы сильными, что особенно важно после 50 лет.

Витамин B12. Этот витамин не содержится в большинстве растений, орехов и семян. Его основные источники – мясо, субпродукты, яйца, рыба.

Люди старше 50 лет часто имеют трудности с усвоением B12 из пищи. Поэтому можно поискать на полках магазинов продукты, которые обогащены витамином B12: молоко, растительное молоко, тофу и злаки.