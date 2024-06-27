Сегодняшний рацион человека содержит гораздо больше фруктозы, чем это было в прошлом, в частности из-за распространения фруктозного кукурузного сиропа в пищевой промышленности.

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Повышенное потребление фруктозы ассоциируется с увеличением риска ожирения и определенных онкологических заболеваний, включая колоректальный рак. Эксперименты на моделях животных ранее показали, что фруктоза может стимулировать рост раковых клеток.

Новое исследование безопасности фруктозы

Исследователи из США решили выяснить, какие именно биологические процессы лежат в основе влияния фруктозы на организм. Особое внимание уделялось влиянию фруктозы на структуру ворсинок тонкого кишечника, которые играют важную роль в усвоении питательных веществ.

В рамках экспериментального исследования группа мышей была помещена на диету с повышенным содержанием фруктозы, тогда как другая группа имела привычный рацион.

Опасное влияние фруктозы

Анализ показал, что у мышей, потребляющих фруктозу, наблюдалось увеличение длины кишечных ворсинок на 25 – 40% по сравнению с контрольной группой, что приводило к более активному усвоению питательных веществ и, как следствие, к увеличению массы тела и жировых отложений.

Доктор Маркус ДаСилва Гонкалвес, представитель Корнелльского университета и соавтор исследования, подчеркнул, что фруктоза по своей структуре и метаболизмом отличается от других сахаров, таких как глюкоза. Он отметил, что первичные продукты метаболизма фруктозы способствуют удлинению ворсинок и могут стимулировать рост опухолей в кишечнике.

Почему возникает негативный эффект

Исследователи также привели эволюционное объяснение связи между фруктозой, длиной ворсинок и жировыми отложениями. Для млекопитающих, которые ведут сезонный образ жизни и впадают в спячку, фруктоза, доступна осенью с плодами и помогает накапливать жир, необходимый для зимы.

Гонкалвес подчеркнул, что в умеренных количествах фруктоза не является вредной, однако проблема заключается в ее чрезмерном употреблении в современном питании, что превышает физиологические потребности человека.

В дальнейшем ученые планируют проверить, насколько результаты, полученные в экспериментах на мышах, можно применить к человеку.