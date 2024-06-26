Бариатрическую операцию проводят, когда человек имеет лишний вес и проблемы со здоровьем из-за этого. Все такие операции ограничивают количество съеденной пищи и в большей или меньшей степени влияют на гормоны, которые участвуют в контроле аппетита.
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Кому проводят бариатрические операции
Хотя у бариатрической хирургии много преимуществ, все формы операций по снижению веса – это серьезные процедуры, которые имеют свои риски и побочные эффекты.
Бариатрическая хирургия существует, чтобы помочь человеку сбросить лишний вес и снизить риск возможных опасных для жизни проблем со здоровьем, связанных с ожирением, в том числе:
- диабета второго типа;
- некоторых видов рака, включая рак молочной железы и простаты;
- болезней сердца и инсульта;
- повышенного артериального давления;
- высокого уровня холестерина;
- апноэ сна.
Бариатрическую операцию часто проводят только после того, как человек пытался снизить вес с помощью традиционных методов – коррекции питания, физической нагрузки и т.д., но это не помогло.
Какие есть виды бариатрических операций
Все операции выполняются лапароскопически, то есть через небольшой разрез, что значительно сокращает время восстановления и уменьшает риск осложнений.
Среди бариатрических операций можно выделить желудочное шунтирование и продольную резекцию желудка.
Желудочное шунтирование включает создание небольшого желудка и соединение вновь созданного маленького желудка непосредственно с тонкой кишкой. После операции проглоченная пища попадает в этот небольшой желудок, а затем в тонкую кишку, минуя большую часть желудка и начальные отделы тонкой кишки.
Продольная резекция желудка – во время операции удаляется около 80% желудка и формируется узкий ровный желудок объемом 120 – 150 мл.
Уменьшение размера желудка ограничивает количество пищи, которую может потреблять человек. Также процедура вызывает гормональные изменения, которые способствуют снижению аппетита.
Кому можно и нельзя проводить бариатрические операции
Бариатрическая хирургия подходит не всем людям с избыточным весом. Согласно рекомендациям по лечению ожирения операция показана при:
- крайнем ожирении, когда индекс массы тела (ИМТ) составляет 40 кг/м2;
- ожирении при ИМТ от 35 до 39,9 кг/м2 в комбинации с другими патологиями, например, диабетом второго типа, высоким кровяным давлением или тяжелым апноэ сна.
В некоторых случаях можно претендовать на определенные виды операций по снижению веса, если ИМТ составляет от 30 до 34 кг/м2 и есть серьезные проблемы со здоровьем, связанные с весом.
После операции нужно будет придерживаться определенной диеты в течение нескольких недель. Диета начинается только с жидкости, затем разрешается протертая и очень мягкая пища. А потом постепенно нужно переходить на обычную пищу, что может занять от 1 до 3 месяцев.
Эффективность бариатических операций
Шунтирование желудка и другие бариатрические операции могут обеспечить долгосрочную потерю веса. Количество потерянных килограммов зависит от типа операции и изменения образа жизни. Возможно, удастся сбросить половину или даже больше лишнего веса за два года.
Кроме потери веса, операция может улучшить течение состояний, часто связанных с избыточным весом, или вообще устранить их. Благодаря бариатрической операции человек может улучшить способность выполнять повседневные дела и качество жизни в целом.
Однако бариатрия не всегда работает идеально. Очень важно приходить на все запланированные визиты к врачу после операции. Если вы заметили, что не теряете вес или возникли осложнения, немедленно обратитесь к врачу.