Баріатричну операцію проводять, коли людина має зайву вагу та проблеми зі здоров'ям через це. Усі такі операції обмежують кількість з'їденої їжі та більшою чи меншою мірою впливають на гормони, які беруть участь у контролі апетиту.

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Кому проводять баріатричні операції

Хоча у баріатричної хірургії багато переваг, всі форми операцій зі зниження ваги – це серйозні процедури, які мають свої ризики та побічні ефекти.

Баріатрична хірургія існує, щоб допомогти людині скинути зайву вагу та знизити ризик можливих небезпечних для життя проблем зі здоров'ям, пов'язаних з ожирінням, у тому числі:

діабету другого типу;

деяких видів раку, включаючи рак молочної залози та простати;

хвороб серця та інсульту;

підвищеного артеріального тиску;

високого рівня холестерину;

апное сну.

Баріатричну операцію часто проводять лише після того, як людина намагалася знизити вагу за допомогою традиційних методів – корекції харчування, фізичного навантаження тощо, але це не допомогло.

Які є види баріатричних операцій

Усі операції виконуються лапароскопічно, тобто через невеликий розріз, що значно скорочує час відновлення та зменшує ризик ускладнень.

Серед баріатричних операцій можна виділити шлункове шунтування та поздовжню резекцію шлунка.

Шлункове шунтування включає створення невеликого шлунка і з'єднання новоствореного маленького шлунка безпосередньо з тонкою кишкою. Після операції проковтнута їжа потрапляє в цей невеликий шлунок, а потім у тонку кишку, минаючи більшу частину шлунка та початкові відділи тонкої кишки.

Поздовжня резекція шлунка – під час операції видаляється близько 80% шлунка та формується вузький рівний шлунок обсягом 120 – 150 мл.

Зменшення розміру шлунка обмежує кількість їжі, яку може споживати людина. Також процедура викликає гормональні зміни, які сприяють зниженню апетиту.

Кому можна і не можна проводити баріатричні операції

Баріатрична хірургія підходить не всім людям із надмірною вагою. Згідно з рекомендаціями щодо лікування ожиріння операція показана при:

крайнє ожиріння, коли індекс маси тіла (ІМТ) становить 40 кг/м2;

ожирінні при ІМТ від 35 до 39,9 кг/м2 у комбінації з іншими патологіями, наприклад, діабетом другого типу, високим кров'яним тиском або важким апное сну.

У деяких випадках можна претендувати на певні види операцій зі зниження ваги, якщо ІМТ становить від 30 до 34 кг/м2 та є серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані з вагою.

Після операції потрібно буде дотримуватися певної дієти протягом кількох тижнів. Дієта починається тільки з рідини, потім дозволяється протерта і дуже м'яка їжа. А потім поступово потрібно переходити на звичайну їжу, що може зайняти від 1 до 3 місяців.

Ефективність баріатичних операцій

Шунтування шлунка та інші баріатричні операції можуть забезпечити довгострокову втрату ваги. Кількість втрачених кілограмів залежить від типу операції та зміни способу життя. Можливо, вдасться скинути половину чи навіть більше зайвої ваги за два роки.

Крім втрати ваги, операція може покращити перебіг станів, часто пов'язаних із надмірною вагою, або взагалі усунути їх. Завдяки баріатричній операції людина може покращити здатність виконувати повсякденні справи та якість життя загалом.

Однак баріатрія не завжди працює ідеально. Дуже важливо приходити на всі заплановані візити до лікаря після операції. Якщо ви помітили, що не втрачаєте вагу або виникли ускладнення, негайно зверніться до лікаря.