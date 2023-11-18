Открытие сделали ученые из Исследовательского института Барселоны под руководством доктора Мануэля Серрано, результаты исследования опубликовали в медицинском журнале Nature Metabolism.

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Ученые сосредоточились на клеточном перепрограммировании, которое имитирует ранние фазы восстановления тканей.

Что выяснили ученые

Оказалось, что в процессе восстановления клеток организм нуждается в значительном количестве витамина B12, и его истощение замедляет и ухудшает перепрограммирование.

Витамин B12, известный своей важной ролью в поддержании нервной системы, производстве эритроцитов и синтезе ДНК, оказался ключевым элементом в этих жизненно важных процессах.

– говорится в исследовании.

Как удалось установить взаимосвязь

В ходе исследования ученые добавляли витамин B12 в рацион мышей и увидели, что это значительно повысило эффективность клеточного перепрограммирования. Открытие важно в контексте регенеративной медицины и открывает новые возможности для улучшения процессов восстановления тканей.

Ученые протестировали свои выводы на моделях язвенного колита и подтвердили, что витамин B12 способствует процессу клеточного перепрограммирования в клетках кишечника. То есть, эта добавка может быть полезна для пациентов с заболеваниями кишечника.

Перспектива открытия

Ученые убеждены, что их результаты открывают перспективы регенеративной медицины и предлагают новые варианты того, как с помощью питания поддерживать здоровье тканей.

Более того, исследование показало, что витамин B12 является ограничительным фактором для метаболических процессов, влияющих на реакцию метилирования ДНК, необходимую для клеточного перепрограммирования.