Больничные койки для лечения пациентов, больных коронавирусом, заняты уже более чем на 67%. Хотя еще несколько недель назад эта цифра составляла 60%.

При этом нет ни одного региона, где бы больничные койки были заполнены менее чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Важно Придется выбирать, кого лечить, – Степанов заявил, что больницы в Украине стремительно заполнятся

Наихудшая ситуация с местами в таких областях:

в Одесской – 87%;

Житомирской – 85%;

Полтавской областях – 85%.

Наилучшая ситуация в Тернопольщине – там занято 54% коек. А также в Николаевской и Херсонской областях – там по 55%.

Показатель заболеваемости COVID-19

Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости на COVID-19. В среднем по Украине он составляет 246 за 14 дней на 100 тысяч населения. При том, что норма – 40.

► Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области – 467.

► В Киеве этот показатель составляет 254.

Показатели для определения уровня угрозы в области

заполненность коек;

тестирование;

уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.

Справка. Как ранее отмечали в Минздраве, госпитализируют только тех людей, у которых есть подтвержденный диагноз или подозрение на COVID-19 со средней или тяжелой формой течения болезни.

Коронавирус в Украине: последнее

Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 1 ноября общее количество инфицированных в стране возросло до 395 440. К сожалению, 110 пациентов с COVID-19 умерли.