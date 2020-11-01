В Украине уже заняты 67% больничных коек, – МОЗ
Больничные койки для лечения пациентов, больных коронавирусом, заняты уже более чем на 67%. Хотя еще несколько недель назад эта цифра составляла 60%.
При этом нет ни одного региона, где бы больничные койки были заполнены менее чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Важно Придется выбирать, кого лечить, – Степанов заявил, что больницы в Украине стремительно заполнятся
Наихудшая ситуация с местами в таких областях:
- в Одесской – 87%;
- Житомирской – 85%;
- Полтавской областях – 85%.
Наилучшая ситуация в Тернопольщине – там занято 54% коек. А также в Николаевской и Херсонской областях – там по 55%.
Показатель заболеваемости COVID-19
Кроме того, во всех регионах превышен показатель заболеваемости на COVID-19. В среднем по Украине он составляет 246 за 14 дней на 100 тысяч населения. При том, что норма – 40.
► Худшая ситуация наблюдается в Черновицкой области – 467.
► В Киеве этот показатель составляет 254.
Показатели для определения уровня угрозы в области
- заполненность коек;
- тестирование;
- уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней.
Коронавирус в Украине: последнее
Со вчерашнего дня в Украине зарегистрировали 7 959 больных коронавирусной инфекцией. Поэтому по состоянию на 1 ноября общее количество инфицированных в стране возросло до 395 440. К сожалению, 110 пациентов с COVID-19 умерли.
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