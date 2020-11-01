Лікарняні ліжка для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, зайняті вже на понад 67%. Хоча ще кілька тижнів тому ця цифра складала 60%.

При цьому немає жодного регіону, де б лікарняні ліжка були заповнені менш ніж на 50%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Важливо Доведеться обирати, кого лікувати, – Степанов заявив, що лікарні в Україні стрімко заповняться

Найгірша ситуація з ліжками у таких областях:

в Одеській – 87%;

Житомирській – 85%;

Полтавській областях – 85%.

Найкраща ситуація в Тернопільщині – там зайнято 54% ліжок. А також у Миколаївській та Херсонській областях – там по 55%.

Показник захворюваності на COVID-19

Крім того, у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на COVID-19. В середньому в Україні він становить 246 за 14 днів на 100 тисяч населення. При тому, що норма – 40.

► Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області – 467.

► У Києві цей показник становить 254.

Показники для визначення рівня загрози в області

заповненість ліжок;

тестування;

рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.