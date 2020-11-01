В Україні вже зайнято 67% лікарняних ліжок, – МОЗ
Лікарняні ліжка для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, зайняті вже на понад 67%. Хоча ще кілька тижнів тому ця цифра складала 60%.
При цьому немає жодного регіону, де б лікарняні ліжка були заповнені менш ніж на 50%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
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Найгірша ситуація з ліжками у таких областях:
- в Одеській – 87%;
- Житомирській – 85%;
- Полтавській областях – 85%.
Найкраща ситуація в Тернопільщині – там зайнято 54% ліжок. А також у Миколаївській та Херсонській областях – там по 55%.
Показник захворюваності на COVID-19
Крім того, у всіх регіонах перевищений показник захворюваності на COVID-19. В середньому в Україні він становить 246 за 14 днів на 100 тисяч населення. При тому, що норма – 40.
► Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області – 467.
► У Києві цей показник становить 254.
Показники для визначення рівня загрози в області
- заповненість ліжок;
- тестування;
- рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.
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