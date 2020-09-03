Правительство выделило средства на централизованную закупку лекарственного препарата против коронавируса под названием Ремдесивир. Его используют для лечения тяжелобольных пациентов.

Несмотря на то, что это лекарственное средство не зарегистрировано в Украине, закон позволяет завезти его и централизованно закупить, сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 3 сентября, пишет 24 канал.

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Отметим, что в Минздраве заявили о желании приобрести этот препарат еще в начале апреля. Во время брифинга 12 апреля Степанов заявил, что занимается договоренностями о закупке этого препарата в Украину.

Впрочем, очевидно, договориться о поставках Ремдесивира получилось лишь через 5 месяцев.

Как только достигли договоренностей с компанией производителем, то сразу подали соответствующий проект постановления,

– заявил Степанов во время брифинга 3 сентября.

Степанов добавил, что Ремдесивир включен в национальный протокол лечения COVID-19 и показывает хорошие результаты. Министр подчеркнул, что Минздрав опирается на опыт международных коллег, а в первую очередь на опыт США.

Что известно о Ремдесивире

Противовирусный препарат Ремдесивир разработали для борьбы с лихорадкой Эбола, впрочем он оказался не слишком эффективным для лечения этого заболевания.

Сейчас Ремдесивир считают одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Он демонстрирует успехи во время клинических испытаний.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) даже одобрило применение этого препарата в лечении коронавирусной болезни COVID-19 в экстренных случаях.

Ремдесивир – что это за препарат Ремдесивір разработала американская компания Gilead Sciences. Лекарство вводят внутривенно. Ремдесивир снимает лихорадку у тяжелых пациентов и помогает им пережить острую фазу инфекции.

Испытания с участием более 1000 человек подтвердили, что Ремдесивир способен снизить смертность от коронавируса и ускорить выздоровление.

Сейчас Ремдесивир находится под патентной охраной компании Gilead Sciences. Разработчики не планируют уступать свои права, но таки заключили конфиденциальные лицензионные соглашения с 9 генеральными производителями в Индии, Пакистане и Египте, которые имеют право изготавливать и поставлять соответствующий препарат в 127 стран.

Цена Ремдесивира также впечатляет

В конце июня компания объявила конечную цену препарата. Для генерических версий цена стартует от 320 долларов за курс. Впрочем, поскольку Украина входит в данные лицензии на генерический "Ремдесивир", то может закупить его в 6 раз дешевле.