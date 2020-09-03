Уряд виділив кошти на централізовану закупівлю лікарського препарату проти коронавірусу під назвою Ремдесивір. Його використовують для лікування важкохворих пацієнтів.

Попри те, що цей лікарський засіб не зареєстрований в Україні, закон дозволяє завести його та централізовано закупити, повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 3 вересня, пише 24 канал.

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Зазначимо, що у МОЗ заявили про бажання придбати цей препарат ще на початку квітня. Під час брифінгу 19 квітня Степанов заявив, що займається домовленостями про закупівлю цього препарату в Україну.

Втім, вочевидь, домовитися про постачання Ремдесивіру вийшло лише за 5 місяців.

Як тільки досягли домовленостей з компанією виробником, то відразу подали відповідний проєкт постанови,

– заявив Степанов під час брифінгу 3 вересня.

Степанов додав, що Ремдесивір включений до національного протоколу лікування COVID-19 й показує хороші результати. Міністр підкреслив, що МОЗ спирається на досвід міжнародних колег, а в першу чергу на досвід США.

Що відомо про Ремдесивір

Противірусний препарат Ремдесивір розробили для боротьби з лихоманкою Ебола, втім він виявився не надто ефективним для лікування цього захворювання.

Нині Ремдесивір вважають одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Він демонструє успіхи під час клінічних випробувань.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та ліків США (FDA) навіть ухвалило застосування цього препарату в лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19 в екстрених випадках.

Ремдесивір – що це за препарат Ремдесивір розробила американська компанія Gilead Sciences. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомогти їм пережити гостру фазу інфекції.

Випробування за участю понад 1000 людей підтвердили, що Ремдесивір здатний знизити смертність від коронавірусу і прискорити одужання.

Наразі Ремдесивір перебуває під патентною охороною компанії Gilead Sciences. Розробники не планують поступатися своїми правами, але таки уклали конфіденційні ліцензійні угоди з 9 генеричними виробниками в Індії, Пакистані та Єгипті, які мають право виготовляти та постачати відповідний препарат до 127 країн.

Ціна Ремдесивіру також вражає

Наприкінці червня компанія оголосила кінцеву ціну препарату. Для генеричних версій ціна стартує від 320 доларів за курс. Втім, оскільки Україна входить до даних ліцензій на генеричний "Ремдесивір", то може закупити його у 6 разів дешевше.