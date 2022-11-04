Все должны знать свою группу крови, ведь в любой момент может произойти угрожающая для жизни ситуация, влекущая за собой необходимость переливания крови. Теперь ученые Бристольского университета открыли новую систему групп крови. Она называется Er и является 44 с открытых.

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Как открыли новую группу крови

Женщине сделали экстренное кесарево сечение, но спасти малыша не удалось – у него произошло кровоизлияние в мозг. Причиной стали антитела в крови, которые проникли в плаценту и нанесли вред ребенку. Произошла несовместимость по группе крови матери и ребенка. Редкий белок-антиген в крови женщины позволил определить ее кровь в новую классификационную группу.