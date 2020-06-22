Исследование показало, что у некоторых детей, рожденных от матерей с коронавирусной инфекцией, уже есть антитела для защиты от болезни. А это подтверждает теорию о том, что вирус передается через плаценту.

Доктор Патрик О'Брайен (Patrick O'Brien), вице-президент Королевского колледжа акушерства и гинекологии, подтверждает, что очень небольшое количество новорожденных уже имеет сформированную иммунную реакцию против вируса, еще находясь в утробе матери, пишет The Daily Mail.

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Некоторые эксперты ранее считали, что дети от матерей с COVID-19 подхватывают этот вирус во время родов или после них через инфицированных акушерок или врачей в больницах. И вот теперь в Великобритании обнародованы результаты первого масштабного исследования по поводу влияния коронавируса на будущих матерей, в котором участвовали 427 женщин с COVID-19.

Какие бывают антитела

Антитела – что это? Антитела – это субстанции, которые вырабатываются в ответ на инфекцию и хранятся иммунной системой, чтобы противостоять тому же вирусу в будущем, если он вернется.

IgM антитела, которые наш организм производит при первом контакте с вирусом, не могут передаваться от матери к плоду через плаценту. Малыши должны приобрести их самостоятельно. IgM антитела формируются на раннем этапе жизни, они необходимы иммунной системе для уничтожения вирусов.

При этом другие разновидности этих субстанций вроде IgG антител сохраняют информацию о прошлых атаках патогенов на тот случай, если они снова ударят. Итак, мамы могут передавать опасную болезнь COVID-19 нерожденным детям в утробе.