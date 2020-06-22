Дослідження показало, що у деяких дітей, народжених від матерів з коронавірусною інфекцією, вже є антитіла для захисту від хвороби. А це підтверджує теорію про те, що вірус передається через плаценту.

Доктор Патрік О'Брайен (Patrick O'Brien), віцепрезидент Королівського коледжу акушерства і гінекології, підтверджує, що дуже невелика кількість новонароджених, вже має сформовану імунну реакцію проти вірусу, ще перебуваючи в утробі матері, пише The Daily Mail.

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Деякі експерти раніше вважали, що діти від матерів з COVID-19 підхоплюють цей вірус під час пологів або після них через інфікованих акушерок або лікарів в лікарнях. І ось тепер у Великобританії оприлюднені результати першого масштабного дослідження з приводу впливу коронавірусу на майбутніх матерів, в якому брали участь 427 жінок з COVID-19.

Які бувають антитіла

Антитіла – що це? Антитіла – це субстанції, які виробляються у відповідь на інфекцію й зберігаються імунною системою, щоб протистояти тому ж самому вірусу в майбутньому, якщо він повернеться.

IgM антитіла, які наш організм виробляє при першому контакті з вірусом, не можуть передаватися від матері до плоду через плаценту. Малюки повинні придбати їх самостійно. IgM антитіла формуються на ранньому етапі життя, вони необхідні імунній системі для знищення вірусів.

При цьому інші різновиди цих субстанцій на кшталт IgG антитіл зберігають інформацію про минулі атаки патогенів на той випадок, якщо вони знову вдарять. Отже, мами можуть передавати небезпечну хворобу COVID-19 ненародженим дітям в утробі.