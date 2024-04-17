Семья из Великобритании преодолела 3000 км, чтобы обратиться к специалистам Центра нейрохирургии и хирургического лечения эпилепсии, который размещен во Львовском детском госпитале Святого Николая. Здесь оказывают помощь детям из всех регионов Украины. Но это первый случай, когда пациентка приехала из-за рубежа.

Также на тему Вместо обучения – галоперидол: в России детей с аутизмом будут "лечить" тяжелым транквилизатором

Тяжелая эпилепсия у ребенка

Родители 4-летней Рэйчел Гриббен заметили в 1,5-летнем возрасте, что она как-то отставала в развитии. Через несколько месяцев она пережила первый тяжелый судорожный приступ, после чего ей диагностировали эпилепсию. Врачи также обнаружили фокально-кортикальную дисплазию (плохо развитые отростки мозга), которая вызвала судороги.

С каждым месяцем приступы становились все сильнее и чаще. Антисудорожная терапия уменьшила их количество, но они все равно случались регулярно и продолжали мешать развитию Рейчел.

В поисках выхода родители обратились к известному американскому нейрохирургу Люку Томичу, который заявил, что хирургическая операция может уменьшить количество приступов на 80 – 90%. Люк Томич посоветовал ирландской семье обратиться к команде украинских врачей под руководством опытного нейрохирурга Михаила Ловги.

Лечение во Львове

Несмотря на угрозу ракетных обстрелов, родители девочки решились приехать во Львов. Львовские нейрохирурги начали подготовку к операции. Мария Павлюк, нейролог-эпилептолог отделения, с коллегами провела полное обследование девочки для определения максимально точного расположения очага эпилептогенной активности.

Собрав всю необходимую информацию, команда нейрохирургов приступила к тщательному планированию операции. Важным было выбрать самый безопасный способ доступа к поврежденному участку мозга.

Операция длилась 7 часов и была успешной. Ни одного судорожного приступа после операции не зафиксировано, что позволяет девочке нормально развиваться. Сейчас Рейчел уже вернулась домой в Северную Ирландию. Ее родители благодарны львовским врачам за улучшение здоровья дочери.