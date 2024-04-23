Это не просто присущее многим нам желание оставаться вечно молодыми. Инфантильный человек действительно вести себя как ребенок или подросток, причем это может проявляться в различных сферах его жизни: на работе, в общении с незнакомыми людьми, в отношениях с партнером, родителями или даже собственным ребенком.

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Признаки инфантильного человека

Вот несколько признаков инфантильного человека:

Избегание ответственности. Инфантильный человек может иметь трудности с выполнением обязанностей на работе или договоренностей в личной жизни. Это часто приводит к тому, что он не задерживается надолго на одном месте работы или не может построить стабильные, долговременные и доверительные отношения с кем-либо.

Инфантильный человек может иметь трудности с выполнением обязанностей на работе или договоренностей в личной жизни. Это часто приводит к тому, что он не задерживается надолго на одном месте работы или не может построить стабильные, долговременные и доверительные отношения с кем-либо. Склонность к импульсивным поступкам. Инфантильному человеку бывает сложно контролировать свои мгновенные порывы, поэтому он может потратить всю зарплату за один день, объесться бургерами до боли в животе или даже кого-то побить, потому что его разозлили.

Инфантильному человеку бывает сложно контролировать свои мгновенные порывы, поэтому он может потратить всю зарплату за один день, объесться бургерами до боли в животе или даже кого-то побить, потому что его разозлили. Эмоциональная нестабильность. Переменчивое настроение, которое зависит от каких-то мелочей, – еще одна инфантильная черта. Такой человек может легко расплакаться и так же легко успокоиться всего за несколько минут.

Переменчивое настроение, которое зависит от каких-то мелочей, – еще одна инфантильная черта. Такой человек может легко расплакаться и так же легко успокоиться всего за несколько минут. Зависимость от других. Инфантильный человек хочет, чтобы умный и сильный "взрослый" принимал за него важные жизненные решения и заботился о нем, как родители заботятся о своем ребенке.

Инфантильный человек хочет, чтобы умный и сильный "взрослый" принимал за него важные жизненные решения и заботился о нем, как родители заботятся о своем ребенке. Нежелание сталкиваться с реальностью. Инфантильный человек желает уходить в мир фантазий и игр, вместо решать реальные жизненные задачи, даже если от этого зависит его собственное благополучие.

Что делать, если подозреваете инфантилизм у себя

На самом деле человек с инфантильными чертами поведения довольно редко это осознает, поэтому он вряд ли будет пытаться их изменить, или пойдет за помощью к специалисту. Если же вы поняли, что лишняя детскость мешает вашей жизни, не стоит пытаться избавиться от нее за один раз. Лучше двигаться маленькими шагами.

Например, в самом начале вы можете сосредоточиться на одной области, в которой хотели бы прокачать ответственность, например, на работе или в отношениях. После того, как вы начнете себя в ней чувствовать увереннее, можно постепенно переходить на другие сферы жизни.

Для того, чтобы справиться с эмоциональной нестабильностью, не стоит пытаться подавлять возникающие эмоции,. Лучше проанализировать их, задавая себе такие вопросы:

Что я сейчас чувствую? Могу ли я понять, в какой части тела это чувствую? Испытывал ли я это чувство раньше? Если да, то в каких ситуациях?

Чем глубже вы будете понимать свои чувства, тем лучше ими будете управлять.

Кроме того, вашим помощником в работе над инфантильными чертами личности может стать психотерапевт. Вместе вы сможете разобраться в источниках инфантилизма и постепенно выстроить более зрелые стратегии поведения.

Что делать, если инфантильный близкий человек

Важно понимать, что вы не можете заставить человека измениться или обратиться к специалисту, если он сам того не хочет. В общении с инфантильным человеком необходимо четко установить личные границы и мягко, но настойчиво сообщать, если они нарушаются.

Близкое взаимодействие с кем-то, кто ведет себя как ребенок, требует терпения и понимания, но не опеки – она может лишь усилить зависимость такого человека от вас.