Люди, которые заражаются коронавирусом COVID-19, но у которых отсутствуют симптомы, имеют значительно более низкий уровень иммунитета против вируса, чем те, кто серьезно переболел.

Ученые из Китая сравнили две группы людей, инфицированных коронавирусом в районе Ваньчжоу города Чунцин 37, в которых были симптомы и 37, в которых не было, пишет Nature Medicine.

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Они проанализировали образцы крови из обеих групп, взятых через несколько недель после выздоровления, и обнаружили, что только у 62,2% бессимптомной группы были кратковременные антитела, по сравнению с 78,4% симптоматических пациентов.

После восьми недель после выздоровления присутствие антител снизилось у 81,1% пациентов с бессимптомным течением по сравнению с 62,2% пациентов с симптомами.

Также у бессимптомных пациентов обнаружили низкое содержание 18 противовоспалительных белков, чем в симптоматической группе, что свидетельствует о более слабом иммунном ответе на коронавирус.

Иммунитет под вопросом

Авторы исследования заявили, что их результаты поставили под сомнение идею о том, что каждый, кто имел коронавирус, не заболеет инфекцией в будущем.

Эти данные могут указывать на риски использования "иммунных паспортов" Поэтому мы поддерживаем продолжение вмешательств в здравоохранение, включая социальное дистанцирование, гигиене, изоляцию групп высокого риска и широкое тестирование,

– отметили ученые.