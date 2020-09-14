Во время борьбы с болезнью иммунная система пожилых людей может чрезмерно реагировать. Это приводит к тяжелому течению инфекции.

Согласно последним исследованиям, по сравнению с пациентами моложе 40 лет, коронавирус примерно в 100 раз опаснее для людей в возрасте от 60 лет. Также пожилые люди относятся к группе риска гриппа и других инфекционных болезней. Почему же в старости так опасно болеть, объясняет 24 канал.

К теме Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течение болезни: инфографика

Почему организм пожилых людей так сильно реагирует на вирусы: есть две основные версии

Версия первая: иммунитет не идет в ногу со временем

Некоторые исследователи считают, что иммунные системы пожилых людей "просто не идут в ногу с вирусом". Ведь по мере старения уменьшается производство таких иммунологических компонентов, как Т-клетки и В-клетки. Что и приводит к снижению эффективности иммунной системы.

Версия вторая: душой можно не стареть, но у клеток нет души

Впрочем, основной причиной наверняка есть то, что клеточное старение связано с истощением теломеров. Если клетка не умирает, она превращается в "состарившуюся клетку". Преимущественно иммунная система удаляет старые клетки, однако со временем их становится все больше и они накапливаются в тканях. Такие клетки опасны, ведь они перестают делиться и выделяют ферменты, которые вызывают хроническое воспаление. Хроническое воспаление в организме приводит к отключению здоровых тканей и нарушает работу органов. Также такие клетки связывают с развитием болезни Альцгеймера, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Теломеры – что это? Теломеры – это своеобразные "наконечники" хромосом, которые защищают генетический материал при распределении. Длина теломеров с возрастом сокращается, что связано со старением, развитием рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Следовательно, эти два важных фактора старения мешают организму контролировать вирус. В результате он начинает реагировать на инфекцию чрезмерной и агрессивной воспалительной реакцией.



С возрастом человека стареют и клетки организма / Фото Unsplah

Важно, что даже тогда, когда "вирусная нагрузка" снижается, иммунная система продолжает выделять воспалительные белки, которые называются цитокинами и хемокинами, которые приводят к "цитокиновому шторму".

Цитокиновый шторм – что это? Это чрезмерная активация белых кровяных клеток, которые выделяют в кровь большое количество цитокинов – молекул, стимулирующих воспаление. Цитокины, количество которых увеличивается крайне быстро, провоцируют увеличение иммунных клеток (лимфоцитов и нейтрофилов), в результате чего возникает их избыток. Это вызывает инфильтрацию этих клеток в ткани организма, что может привести к нарушению работы различных органов. Простыми словами, иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию.

Поэтому пожилым людям помочь крайне сложнее, ведь тяжелое течение инфекции затруднено не самим вирусом, а реакцией организма человека.

Отметим, что иммунная система является одной из самых сложных областей медицины. Ученые до сих пор не разгадали всех загадок, связанных с иммунитетом.