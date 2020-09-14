Під час боротьби з хворобою імунна система старших людей може надмірно реагувати. Це призводить до важкого перебігу інфекції.

Згідно з останнім дослідженням, у порівнянні з пацієнтами молодшими за 40 років, коронавірус приблизно в 100 разів небезпечніший для людей віком від 60 років. Також старші люди належать до групи ризику грипу та інших інфекційних хвороб. Чому ж у старості так небезпечно хворіти, пояснює 24 канал.

До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Чому організм літніх людей так сильно реагує на віруси: є дві основні версії

Версія перша: імунітет не йде в ногу з часом

Деякі дослідники вважають, що імунні системи старших людей "просто не йдуть в ногу з вірусом". Адже у міру старіння зменшується виробництво таких імунологічних компонентів, як Т-клітини та В-клітини. Що й призводить до зниження ефективності імунної системи.

Версія друга: душею можна не старіти, але у клітин немає душі

Втім, основною причиною напевно є те, що клітинне старіння пов’язане з виснаженням теломерів. Якщо клітина не помирає, вона перетворюється на "постарілу клітину". Переважно імунна система видаляє старі клітини, однак із часом їх стає все більше і вони накопичуються в тканинах. Такі клітини є небезпечними, адже вони перестають ділитися та виділяють ферменти, які викликають хронічне запалення. Хронічне запалення в організмі призводить до вимкнення здорових тканин та порушує роботу органів. Також такі клітини пов’язують з розвитком хвороби Альцгеймера, діабету та серцево-судинних захворювань.

Теломери – що це? Теломери – це своєрідні "наконечники" хромосом, які захищають генетичний матеріал при розподілі. Довжина теломерів з віком скорочується, що пов'язано зі старінням, розвитком раку і серцево-судинних захворювань

Отже, ці два важливих фактори старіння зважають організму контролювати вірус. Внаслідок цього він починає реагувати на інфекцію надмірною і агресивною запальною реакцією.



З віком людини старіють і клітини організму / Фото Unsplah

Важливо, що навіть тоді, коли "вірусне навантаження" знижується, імунна система продовжує виділяти запальні білки, які називаються цитокінами та хемокінами, які призводять до "цитокінового шторму".

Цитокіновий шторм – що це? Це надмірна активація білих кров'яних клітин, які виділяють в кров велику кількість цитокінів – молекул, що стимулюють запалення.

Цитокіни, кількість яких збільшується вкрай швидко, провокують збільшення імунних клітин (лімфоцитів й нейтрофілів), внаслідок чого виникає їхній надлишок. Це викликає інфільтрацію цих клітин в тканини організму, що може призвести до порушення роботи різноманітних органів. Простішими словами, імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.

Тож літнім людям допомогти вкрай складніше, адже важкий перебіг інфекції ускладнений не самим вірусом, а реакцією організму людини.

Зазначимо. що імунна система є однією з найскладніших галузей медицини. Вчені досі не розгадали усіх загадок, пов'язаних з імунітетом.