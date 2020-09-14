Як старіння робить нас вразливими до коронавірусу та інших вірусів
Під час боротьби з хворобою імунна система старших людей може надмірно реагувати. Це призводить до важкого перебігу інфекції.
Згідно з останнім дослідженням, у порівнянні з пацієнтами молодшими за 40 років, коронавірус приблизно в 100 разів небезпечніший для людей віком від 60 років. Також старші люди належать до групи ризику грипу та інших інфекційних хвороб. Чому ж у старості так небезпечно хворіти, пояснює 24 канал.
До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Чому організм літніх людей так сильно реагує на віруси: є дві основні версії
Версія перша: імунітет не йде в ногу з часом
Деякі дослідники вважають, що імунні системи старших людей "просто не йдуть в ногу з вірусом". Адже у міру старіння зменшується виробництво таких імунологічних компонентів, як Т-клітини та В-клітини. Що й призводить до зниження ефективності імунної системи.
Версія друга: душею можна не старіти, але у клітин немає душі
Втім, основною причиною напевно є те, що клітинне старіння пов’язане з виснаженням теломерів. Якщо клітина не помирає, вона перетворюється на "постарілу клітину". Переважно імунна система видаляє старі клітини, однак із часом їх стає все більше і вони накопичуються в тканинах. Такі клітини є небезпечними, адже вони перестають ділитися та виділяють ферменти, які викликають хронічне запалення. Хронічне запалення в організмі призводить до вимкнення здорових тканин та порушує роботу органів. Також такі клітини пов’язують з розвитком хвороби Альцгеймера, діабету та серцево-судинних захворювань.
Теломери – це своєрідні "наконечники" хромосом, які захищають генетичний матеріал при розподілі. Довжина теломерів з віком скорочується, що пов'язано зі старінням, розвитком раку і серцево-судинних захворювань
Отже, ці два важливих фактори старіння зважають організму контролювати вірус. Внаслідок цього він починає реагувати на інфекцію надмірною і агресивною запальною реакцією.
З віком людини старіють і клітини організму / Фото Unsplah
Важливо, що навіть тоді, коли "вірусне навантаження" знижується, імунна система продовжує виділяти запальні білки, які називаються цитокінами та хемокінами, які призводять до "цитокінового шторму".
Цитокіни, кількість яких збільшується вкрай швидко, провокують збільшення імунних клітин (лімфоцитів й нейтрофілів), внаслідок чого виникає їхній надлишок. Це викликає інфільтрацію цих клітин в тканини організму, що може призвести до порушення роботи різноманітних органів. Простішими словами, імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію.
Тож літнім людям допомогти вкрай складніше, адже важкий перебіг інфекції ускладнений не самим вірусом, а реакцією організму людини.
Зазначимо. що імунна система є однією з найскладніших галузей медицини. Вчені досі не розгадали усіх загадок, пов'язаних з імунітетом.