Врачи всего мира активно ищут эффективные методы борьбы с воспалениями кожи, что вызывает акне, особенно среди подростков. Проблема акне имеет как генетические, и внешние причины, включая гигиену, питания, экологическую ситуацию, профессиональную деятельность, климатические условия и еще.

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Ранее исследование показало, что диета, богатая на ультрапереработанные продукты, рафинированные сахара, насыщенные жиры, а также чрезмерное потребление молочных продуктов может способствовать усиленной выработке кожного сала и закупоривании волосяных фолликулов, создавая благоприятные условия для размножения бактерий Cutibacterium Acnes, которые вызывают воспаление.

Новое исследование акне

Специалисты из клиники при Университете Людвига-Максимилиана в Германии и Медицинской школе Миллера в Майами (США) решили изучить, можно ли вылечить акне, изменив рацион и добавив антивоспалительные компоненты.

В эксперименте приняли участие 60 человек с акне, которые не принимали лекарства против этого заболевания, их возраст начинался от 12 лет. Анализы крови показали, что большинство участников наблюдался значительный дефицит омега-3.

Испытуемым предложили придерживаться средиземноморской диеты в течение 16 недель. Этот рацион, распространен в Италии, Испании и других странах Средиземноморья, включает множество растительных продуктов и умеренное потребление красного мяса и молочных изделий, с оливковым маслом и морепродуктами как основные источники жиров.

Участникам также рекомендовали ограничить потребление нездоровой пищи, готовить дома, используя сезонные продукты, и сократить употребление полуфабрикатов, молока и красного мяса. Дополнительно им назначили прием омега-3, полученных из водорослей, известных своими противовоспалительными свойствами.

Диета и омега-3 помогли побороть акне

Участники эксперимента еженедельно заполняли анкеты, а врачи оценивали состояние их кожи и проводили анализы крови для измерения уровня омега-3. В начале исследования у большинства уровень омега-3 был ниже пяти процентов, что указывало на дефицит. После завершения показатель увеличился до 8,3 процента, что является превосходным показателем.

Уже через четыре недели 42 участника сообщили об улучшении состояния кожи. К концу эксперимента у большинства наблюдалось снижение уровня воспалений и высыпаний.

Наиболее заметные улучшения были у тех, у кого акне проявлялось в виде комедонов (черные и белые точки) по сравнению с теми, у кого были папулы (воспалительные высыпания). Четверо участников, наоборот, заметили ухудшение состояния, что, возможно, связано с несоблюдением диеты или неправильной дозировкой омега-3.

Исследователи планируют продолжить изучение влияния уровня омега-3, диеты и других факторов на акне, чтобы улучшить жизнь пациентов.