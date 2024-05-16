Все об опасностях и способах их предотвратить 24 Каналу рассказала эксперт, врач офтальмологического центра "Эксимер" Лидия Платонова.

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Что может травмировать глаз

Существует 5 самых частых видов поражений, которые можно получить на даче:

механические – во время пиления или рубки дров, обрезки деревьев, кошения травы газонокосилкой, культивирования земли (попадание песка или мелких частиц);

– во время пиления или рубки дров, обрезки деревьев, кошения травы газонокосилкой, культивирования земли (попадание песка или мелких частиц); химические – побелка деревьев известью, опрыскивание растений и сорняков химическими растворами и гербицидами;

– побелка деревьев известью, опрыскивание растений и сорняков химическими растворами и гербицидами; ультрафиолетом – длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без очков;

– длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без очков; бактериальные – воспаление слизистой глаза, когда грязными руками вытирают или чешут веки;

– воспаление слизистой глаза, когда грязными руками вытирают или чешут веки; аллергические – на пыль и пыльцу деревьев, огородных растений, сорняков, злаковых. Не забываем и об укусах насекомых.

Как защитить глаза

Мы не можем спрогнозировать, когда и где нас будет подстерегать опасность, поэтому на природе, при любой работе надо быть осторожными и обязательно соблюдать определенные правила:

1. Всегда использовать средства защиты. Во время кошения, пиления, сварки, заточки инвентаря, опрыскивания деревьев или огородов надевать специальные очки или защитный экран.

Лидия Платонова "Если во время обрезки веток опилки попали в глаз, может потребоваться хирургическое вмешательство. Такая же ситуация и с химией. Когда я работала в отделе ожогов и травм, к нам попадало много пациентов с химическими ожогами, например от белья (женщина пыталась отчистить котел после готовки на открытом огне). Потом людям приходилось длительное время получать хирургическое лечение. Даже трава способна травмировать роговицу или конъюнктиву, потому что отлетает из-под газонокосилки с большой скоростью и силой."

В случае травмы роговицы, не следует самостоятельно что-то делать, а надо немедленно обратиться в офтальмологический центр. Ведь бывают раны, которые надо зашивать, в другом же случае все равно необходимо назначить местное лечение, чтобы предотвратить возникновение бактериальной инфекции или воспаления.

2. Промыть глаза большим количеством воды. Не чаем, ромашкой, молоком или другими народными средствами, а обычной проточной водой. Эта рекомендация касается случаев попадания в глаз пыли, пыльцы, травы или химических растворов.

3. Пользоваться репеллентами и антигистаминными препаратами, когда есть аллергия на укусы насекомых, цветение и пыльцу. Капать глаза искусственной слезой, протирать веки офтальмологическими салфетками, чтобы уменьшить проявления поллиноза.

4. Носить очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.

Лидия Платонова "Только проверенные в оптиках, а не купленные на раскладках или на базаре. Солнце может вызвать синдром сухого глаза, когда глаза краснеют и раздражаются. Если вы долго работаете на солнце, в будущем это может ускорить возрастные изменения сетчатки. Лучше всего в период активного солнца, с 10 до 18 часов, носить очки и панаму с широкими полями."

Опасности, о которых мы не знаем

Отдых на даче часто связан с активной физической работой, непривычной для рядового горожанина. Особенно для людей старшего возраста. Работа на солнце, в жару, в позиции головой вниз может скрывать нежелательные последствия. Это касается тех, у кого есть определенные проблемы с глазами.

Лидия Платонова "Иногда люди не знают, что имеют глазные заболевания, поэтому так важно ежегодно проходить обследование у офтальмолога. Если же у вас есть глаукома или высокая степень близорукости, надо обращаться к врачу чаще, раз в полгода."

Поэтому вовремя обследуйтесь, запасайтесь средствами защиты и безопасно отдыхайте и работайте на даче себе в удовольствие!