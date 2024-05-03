Что делать, когда лучше начинать терапию и какие факторы становятся провокаторами аллергии, 24 Каналу рассказала к. м. н., врач высшей категории, офтальмохирург центра "Эксимер" Инна Русева.
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С наступлением теплого времени года, солнечной и ветреной погоды, немало украинцев начинают страдать поллинозом: аллергические риниты, конъюнктивиты и даже бронхиальную астму. Обычно склонность к этому генетически обусловлена.
Дополнительные негативные факторы
Однако в нашей ситуации из-за войны добавляются условия, которые увеличивают вероятность заболевания – постоянный стресс и загрязненность воздуха опасными соединениями после прилетов.
Длительное нервное напряжение, к сожалению, увеличивает уязвимость иммунной системы, что может приводить к аутоиммунным заболеваниям, к которым и относится аллергия.
А в результате взрывов на промышленных производствах, фосфорных атак, пожара лесов, горения нефтепродуктов в атмосфере концентрируются вредные для организма вещества: бензопирен, угарный и углекислый газы, оксиды азота и серы, фосфаты, фенол и тому подобное. Эти соединения особенно опасны для аллергиков, астматиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Когда наступает период сезонной аллергии
Все начинается с пробуждения деревьев, когда на них появляются почки и образуется пыльца. Самые большие и первые аллергены в наших широтах – это ольха, орешник, береза. Затем цветут ива, тополь, вяз, клен, сосна, липа. А дальше и плодовые культуры. Поэтому с марта, а если теплая зима, то и с конца февраля, наступает сезон аллергии.
В общем выделяют 3 периода:
- с середины февраля по апрель, когда происходит реакция на пыльцу деревьев;
- с мая и в течение лета – на цветы, травы, злаковые;
- август – октябрь – на сорняки и плесень грибов.
Надо отметить, что с приходом весны увеличивается концентрация пыли – как дома, так и на улице, что также влияет на проявления аллергии.
Неблагоприятная погода – солнечные ветреные дни, ведь вместе с пылью на дальние расстояния разносится и пыльца растений. А если учитывать, что деревья и кустарники, которые опыляются ветром, то в период их цветения в воздухе наблюдается большая концентрация аллергенов.
Проявления сезонной аллергии
Симптомы, которые должны вас насторожить:
- заложенность носа и чихание, не связанные с простудой или вирусным заболеванием, то есть когда нет температуры, боли в горле, мышечной слабости;
- зуд глаз, ощущение песка, покраснение, отек век, слезотечение.
Инна Русева
"Иногда из-за слезотечения и дискомфорта зрение может становиться расплывчатым, ведь сезонная аллергия влияет на состояние глаз. С исчезновением неприятных симптомов четкость зрения возвращается. Однако опаснее, что во время поллиноза есть риск развития конъюнктивита или бактериальных инфекций. Виновата в этом грязь на руках, что попадает в глаза, когда мы их чешем или касаемся"
Как противостоять сезонной аллергии
Лучший вариант – действовать на опережение. Запрограммируйте в смартфоне ежегодное напоминание о начале терапии против сезонной аллергии – за 2 – 3 недели до цветения деревьев. Есть специальные порталы, где отображается карта с прогнозом аллергии по дням, а также приложения, которые сообщают о типе и количестве пыльцы в вашем регионе.
Почему принимать антигистаминные препараты рекомендуют заранее? Потому что они часто имеют накопительное действие.
Рекомендации врача:
- обязательная гигиена: часто моем руки, не касаемся век;
- промываем нос изотоническим солевым раствором;
- очищаем глаза искусственной слезой;
- в случае поражения век протираем их утром и вечером специальными офтальмологическими салфетками;
- на период аллергии воздерживаемся от мейкапа глаз;
- мягкие контактные линзы, что носят при миопии, дальнозоркости, астигматизме, меняем на очки или однодневные линзы. Это должен определять только офтальмолог;
- применяем гормональные спреи для горла и носа.
Инна Русева
"Если к аллергии присоединилось воспаление в конъюнктиве, роговице или передней камере глаза, назначаются топические стероиды. Поэтому при первых признаках дискомфорта глаз лучше сразу обратиться к окулисту".
Тем, кто впервые страдает от поллиноза, врач рекомендует посетить аллерголога и сдать аллергопробы.
Новые правила жизни
В сезон аллергии для уменьшения симптомов есть смысл откорректировать привычный образ жизни:
- ходить в маске, чтобы пыль и пыльца не оседали на слизистых оболочках;
- носить солнцезащитные очки, которые тоже препятствуют попаданию аллергенов через глаза;
- не выходить на улицу в ветреные дни или когда сообщают о повышении загрязненности воздуха;
- завешивать открытое окно влажной простыней, которая задерживает пыль и пыльцу, или пользоваться кондиционером;
- проветривать комнату вечером или после дождя, когда концентрация пыльцы минимальна;
- чаще делать влажную уборку;
- избегать бытовых химических средств с пульверизатором.
Но главное, не заниматься самолечением, а получить квалифицированную консультацию у специалиста. Ведь зуд, покраснение, дискомфорт глаз и мутность зрения могут свидетельствовать о других офтальмологических заболеваниях.