Что делать, когда лучше начинать терапию и какие факторы становятся провокаторами аллергии, 24 Каналу рассказала к. м. н., врач высшей категории, офтальмохирург центра "Эксимер" Инна Русева.

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С наступлением теплого времени года, солнечной и ветреной погоды, немало украинцев начинают страдать поллинозом: аллергические риниты, конъюнктивиты и даже бронхиальную астму. Обычно склонность к этому генетически обусловлена.

Дополнительные негативные факторы

Однако в нашей ситуации из-за войны добавляются условия, которые увеличивают вероятность заболевания – постоянный стресс и загрязненность воздуха опасными соединениями после прилетов.

Длительное нервное напряжение, к сожалению, увеличивает уязвимость иммунной системы, что может приводить к аутоиммунным заболеваниям, к которым и относится аллергия.

А в результате взрывов на промышленных производствах, фосфорных атак, пожара лесов, горения нефтепродуктов в атмосфере концентрируются вредные для организма вещества: бензопирен, угарный и углекислый газы, оксиды азота и серы, фосфаты, фенол и тому подобное. Эти соединения особенно опасны для аллергиков, астматиков и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Когда наступает период сезонной аллергии

Все начинается с пробуждения деревьев, когда на них появляются почки и образуется пыльца. Самые большие и первые аллергены в наших широтах – это ольха, орешник, береза. Затем цветут ива, тополь, вяз, клен, сосна, липа. А дальше и плодовые культуры. Поэтому с марта, а если теплая зима, то и с конца февраля, наступает сезон аллергии.

В общем выделяют 3 периода:

с середины февраля по апрель, когда происходит реакция на пыльцу деревьев;

с мая и в течение лета – на цветы, травы, злаковые;

август – октябрь – на сорняки и плесень грибов.

Надо отметить, что с приходом весны увеличивается концентрация пыли – как дома, так и на улице, что также влияет на проявления аллергии.

Неблагоприятная погода – солнечные ветреные дни, ведь вместе с пылью на дальние расстояния разносится и пыльца растений. А если учитывать, что деревья и кустарники, которые опыляются ветром, то в период их цветения в воздухе наблюдается большая концентрация аллергенов.

Проявления сезонной аллергии

Симптомы, которые должны вас насторожить:

заложенность носа и чихание, не связанные с простудой или вирусным заболеванием, то есть когда нет температуры, боли в горле, мышечной слабости;

зуд глаз, ощущение песка, покраснение, отек век, слезотечение.

Инна Русева "Иногда из-за слезотечения и дискомфорта зрение может становиться расплывчатым, ведь сезонная аллергия влияет на состояние глаз. С исчезновением неприятных симптомов четкость зрения возвращается. Однако опаснее, что во время поллиноза есть риск развития конъюнктивита или бактериальных инфекций. Виновата в этом грязь на руках, что попадает в глаза, когда мы их чешем или касаемся"

Как противостоять сезонной аллергии

Лучший вариант – действовать на опережение. Запрограммируйте в смартфоне ежегодное напоминание о начале терапии против сезонной аллергии – за 2 – 3 недели до цветения деревьев. Есть специальные порталы, где отображается карта с прогнозом аллергии по дням, а также приложения, которые сообщают о типе и количестве пыльцы в вашем регионе.

Почему принимать антигистаминные препараты рекомендуют заранее? Потому что они часто имеют накопительное действие.

Рекомендации врача:

обязательная гигиена: часто моем руки, не касаемся век;

промываем нос изотоническим солевым раствором;

очищаем глаза искусственной слезой;

в случае поражения век протираем их утром и вечером специальными офтальмологическими салфетками;

на период аллергии воздерживаемся от мейкапа глаз;

мягкие контактные линзы, что носят при миопии, дальнозоркости, астигматизме, меняем на очки или однодневные линзы. Это должен определять только офтальмолог;

применяем гормональные спреи для горла и носа.

Инна Русева "Если к аллергии присоединилось воспаление в конъюнктиве, роговице или передней камере глаза, назначаются топические стероиды. Поэтому при первых признаках дискомфорта глаз лучше сразу обратиться к окулисту".

Тем, кто впервые страдает от поллиноза, врач рекомендует посетить аллерголога и сдать аллергопробы.

Новые правила жизни

В сезон аллергии для уменьшения симптомов есть смысл откорректировать привычный образ жизни:

ходить в маске, чтобы пыль и пыльца не оседали на слизистых оболочках;

носить солнцезащитные очки, которые тоже препятствуют попаданию аллергенов через глаза;

не выходить на улицу в ветреные дни или когда сообщают о повышении загрязненности воздуха;

завешивать открытое окно влажной простыней, которая задерживает пыль и пыльцу, или пользоваться кондиционером;

проветривать комнату вечером или после дождя, когда концентрация пыльцы минимальна;

чаще делать влажную уборку;

избегать бытовых химических средств с пульверизатором.

Но главное, не заниматься самолечением, а получить квалифицированную консультацию у специалиста. Ведь зуд, покраснение, дискомфорт глаз и мутность зрения могут свидетельствовать о других офтальмологических заболеваниях.