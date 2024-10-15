В общем для того, чтобы оценить масштабы работы сердца в течение жизни, необходимо подсчитать количество ударов в минуту. Об этом сообщает Live Science.

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Как часто бьется сердце в течение жизни

Доктор Парто Сенгупта, руководитель отделения сердечно-сосудистой медицины Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона при Ратгерском университете в Нью-Джерси, отметил, что есть множество сценариев того, как быстро бьется сердце в течение дня.

Да, есть ряд факторов, которые влияют на сердечный ритм. Кроме вышеупомянутого, интервалы сердечных сокращений также замедляются и ускоряются примерно на 100 миллисекунд при каждом вдохе и выдохе.

Интересно и то, что наше сердце способно регулировать частоту и функцию в зависимости от метаболических потребностей организма.

К слову, с возрастом частота сердечных сокращений, как правило, замедляется, поскольку время накладывает свой отпечаток на сердечные мышцы.

Основное, что стоит знать – частота сердечных сокращений (ЧСС) измеряется в ударах в минуту:

сердце взрослого человека в состоянии покоя совершает от 60 до 100 ударов в минуту (частота большинства от 55 до 85);

тем временем новорожденного в состоянии покоя – от 70 до 190 ударов в минуту.

В целом человек со средней частотой сердечных сокращений в состоянии покоя 70 ударов в минуту будет совершать 100 800 сердечных сокращений в день. За год это примерно 36,8 миллиона ударов, а при средней продолжительности жизни в 77,5 лет – около 2,85 миллиарда ударов.

Стоит заметить, что если ЧСС у взрослого в состоянии покоя выходит за пределы нормального диапазона, это сигнализирует кардиологам о патологии.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.