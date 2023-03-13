По данным ВОЗ, около 13% взрослого населения мира страдает от ожирения, что не только ухудшает качество и продолжительность жизни, но и наносит существенный экономический ущерб, снижая производительность труда. Среди наиболее распространенных последствий ожирения для здоровья – проблемы с сердцем и сосудами, нагрузки на кости и суставы, а также онкологические заболевания.

Также на тему: Эпидемия ожирения: к 2035 году большинство людей в мире будет иметь лишний вес

Новое исследование влияния метаболических проблем

Неудивительно, что глобальное бремя ожирения – один из самых высоких, и международная группа исследователей из Сингапура, Китая и США решила выяснить, сколько лет потеряло человечество из-за проблем с метаболизмом. Они проанализировали данные 9000 исследований, опубликованных с 2000 по 2019 год. Информация собиралась в 162 странах, она отражала причины преждевременных смертей от 370 типов заболеваний и травм.

Особое внимание исследователи уделили метаболическим заболеваниям: ожирению, гипертонии, диабету второго типа, высокому уровню холестерина и неалкогольной жировой болезни печени. Такие заболевания часто протекают в тандеме, имеют общие факторы риска и связаны с повышенным риском инвалидности, рака и преждевременной смерти.

Сколько лет жизнь потеряла человечество

Наиболее значительный прирост тяжести болезней наблюдался в странах с высокими средними показателями дохода, уровня образования и рождаемости. Впрочем, тяжесть метаболических болезней растет во всем мире, пусть и неоднородно: скажем, смертность от гиперлипидемии снизилась, а вот метаболическая тяжесть ожирения и диабета осталась неизменной. Ученые подсчитали, сколько лет (исходя из ожидаемой продолжительности жизни) потеряло человечество из-за проблем с лишним весом. Только за 2019 год этот показатель составил 160 миллионов лет.

Что особенно тревожно, хотя показатели смертности в основном остаются стабильными, количество людей, страдающих проблемами с метаболизмом, только растет и ложится тяжелым бременем на глобальное здравоохранение. Как считают, необходимо ввести эффективные профилактические и терапевтические стратегии борьбы с ожирением на индивидуальном, общинном и национальных уровнях, которые учитывают региональные и социально-экономические факторы.