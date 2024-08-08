При этом стоит знать, насколько секс в воде является безопасным для вашего интимного здоровья. Ведь этот фактор является более важным, чем жажда экспериментов. Врач-гинеколог Полюхович Алина рассказала все тонкости этого вопроса.

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Безопасен ли секс в море, бассейне, джакузи

Врач замечает, что выбирая воду вместо кровати, вы рискуете контактировать с микробами, которые естественно обитают в этих водоемах.

На самом деле концепция секса в воде сама по себе кажется романтической, но по факту, это половой акт со всеми ее жителями (микробиками, и не забывайте, что кто-то писает в воду),

– отмечает врач.

Можно ли забеременеть в воде

Гинеколог отмечает, что шансы забеременеть во время секса, даже если он в воде, конечно что, – есть.

"Если эякуляция у вас, то шансы забеременеть приравниваются как и при обычном половом акте", – отмечает Полюхович Алина.

Негативные факторы секса в воде

Каждый эпизод секса в воде неблагоприятно влияет на женское здоровье, поскольку увеличивает вероятность развития цистита, кандидоза.

Влажная вода, мокрая вода, но влагалище не будет мокрое, вода ее не увлажняет , ведь кислотность в хлорированном бассейне совсем другая.

, ведь кислотность в хлорированном бассейне совсем другая. А презерватив? Теоретически возможно, но практически это НЕ комфортно, и целостность презерватива повреждается при таких условиях.

Зато использование лубрикантов, врач однозначно советует во время секса в воде.

"Лубриканты? Однозначно да, на силиконовой основе. И в душе, а не в открытых водоемах, – добавляет гинеколог.

В заключение врач посоветовала выбирать места для секса, которые будут "оптимальны для вашего здоровья".