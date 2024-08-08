При этом стоит знать, насколько секс в воде является безопасным для вашего интимного здоровья. Ведь этот фактор является более важным, чем жажда экспериментов. Врач-гинеколог Полюхович Алина рассказала все тонкости этого вопроса.
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Безопасен ли секс в море, бассейне, джакузи
Врач замечает, что выбирая воду вместо кровати, вы рискуете контактировать с микробами, которые естественно обитают в этих водоемах.
На самом деле концепция секса в воде сама по себе кажется романтической, но по факту, это половой акт со всеми ее жителями (микробиками, и не забывайте, что кто-то писает в воду),
– отмечает врач.
Можно ли забеременеть в воде
Гинеколог отмечает, что шансы забеременеть во время секса, даже если он в воде, конечно что, – есть.
"Если эякуляция у вас, то шансы забеременеть приравниваются как и при обычном половом акте", – отмечает Полюхович Алина.
Негативные факторы секса в воде
- Каждый эпизод секса в воде неблагоприятно влияет на женское здоровье, поскольку увеличивает вероятность развития цистита, кандидоза.
- Влажная вода, мокрая вода, но влагалище не будет мокрое, вода ее не увлажняет, ведь кислотность в хлорированном бассейне совсем другая.
- А презерватив? Теоретически возможно, но практически это НЕ комфортно, и целостность презерватива повреждается при таких условиях.
Зато использование лубрикантов, врач однозначно советует во время секса в воде.
"Лубриканты? Однозначно да, на силиконовой основе. И в душе, а не в открытых водоемах, – добавляет гинеколог.
В заключение врач посоветовала выбирать места для секса, которые будут "оптимальны для вашего здоровья".